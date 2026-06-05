«Разговариваем даже сейчас»: бойфренд Перминовой отреагировал на ее слова о расставании с ним

Недавние заявления о разрыве отношений между моделью Леной Перминовой и ее спутником Тарасом Романовым не нашли подтверждения. Сам Романов оперативно выступил с официальным комментарием, развеяв возникшие предположения.
По словам спутника модели, пара по‑прежнему состоит в отношениях, а высказывания Перминовой, судя по всему, были истолкованы неверно.
«Нет, все в порядке, мы все еще вместе. Мы разговариваем даже сейчас», — сообщил Романов.
Вероятно, речь шла о ценности личной свободы — без формальных брачных уз и необходимости на протяжении 19 лет сопровождать одного российского бизнесмена на не самых увлекательных мероприятиях.
Напомним, накануне Перминова сама сообщала о завершении отношений с Тарасом Романовым. Совместные выходы на все значимые светские мероприятия с молодым спутником завершились ее заявлением о вновь обретенной независимости. Примечательно, что ради отношений с Леной Тарас годом ранее расстался со своей прежней избранницей, которая тогда поделилась деталями произошедшего разрыва.
«У меня такое впервые», — отметила Перминова в личном блоге.
За короткое время после предполагаемого расставания модель успела сменить прическу, установить брекеты и посетить ряд событий в статусе свободной женщины.
Лена Перминова и Тарас Романов. Фото: соцсети
Лена Перминова много лет состояла в отношениях с российским предпринимателем и экс‑сенатором Александром Лебедевым. Пара не оформляла брак официально, но жила вместе с начала 2000‑х годов.
У Лены Перминовой и Александра Лебедева четверо детей: трое сыновей — Никита (2009 г. р.), Егор (2011 г. р.) и Александр (2014 г. р.); дочь Арина (2020 г. р.). В декабре 2024 года пара рассталась.
По материалам Super.ru