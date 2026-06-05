«Разговариваем даже сейчас»: бойфренд Перминовой отреагировал на ее слова о расставании с ним

Недавние заявления о разрыве отношений между моделью Леной Перминовой и ее спутником Тарасом Романовым не нашли подтверждения. Сам Романов оперативно выступил с официальным комментарием, развеяв возникшие предположения.

По словам спутника модели, пара по‑прежнему состоит в отношениях, а высказывания Перминовой, судя по всему, были истолкованы неверно.

«Нет, все в порядке, мы все еще вместе. Мы разговариваем даже сейчас», — сообщил Романов.

Вероятно, речь шла о ценности личной свободы — без формальных брачных уз и необходимости на протяжении 19 лет сопровождать одного российского бизнесмена на не самых увлекательных мероприятиях.

Напомним, накануне Перминова сама сообщала о завершении отношений с Тарасом Романовым. Совместные выходы на все значимые светские мероприятия с молодым спутником завершились ее заявлением о вновь обретенной независимости. Примечательно, что ради отношений с Леной Тарас годом ранее расстался со своей прежней избранницей, которая тогда поделилась деталями произошедшего разрыва.

«У меня такое впервые», — отметила Перминова в личном блоге.

За короткое время после предполагаемого расставания модель успела сменить прическу, установить брекеты и посетить ряд событий в статусе свободной женщины.