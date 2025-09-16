Расторгуев объяснил свою бурную реакцию на вопрос о воровстве директора: "Это мой товарищ"

68-летний музыкант Николай Расторгуев объяснил свое эмоциональное поведение во время общения с прессой. Исполнитель заявил, что его спровоцировали. О чем же таком спросили Николая Расторгуева?

Почему Расторгуев не сдержал эмоций

В Сети распространилось видео с участием фронтмена группы 'Любэ' Николая Расторгуева. В кадре он чехвостит журналиста, задавшего ему вопрос. Поведение музыканта было слишком эмоциональным.

Расторгуев в свое оправдание заявил, что его спровоцировали. И обсуждать надо не его реакцию. Начинать надо с вопроса, который ему задали.

"Очень такая подленькая история, потому что обсуждают мой резкий ответ, но не обсуждают вопрос, на который была такая реакция", — цитирует Starhit Расторгуева.

Николай Расторгуев заявил, что журналист фактически обвинил его директора в воровстве. Представитель прессы задал вопрос насчет того, обманывает ли директор Расторгуева по поводу заработков.

"Это мой товарищ, с которым я работаю бок о бок 40 лет! И мне какой-то щегол задает такой вопрос. Какое он имеет право говорить такие вещи? Поэтому был такой резкий ответ ему", — объяснил музыкант.

Что сейчас происходит в жизни Николая Расторгуева

В прошлом году Расторгуев был приглашен в этно-оперу 'Князь Владимир'. Вместе с ним в постановке был задействован и SHAMAN. Николай Расторгуев пел партию воеводы Федора.

Но из-за плотного графика Расторгуев позже отказался выходить на сцену. Роль воеводы была отдана сыну Николая Расторгуева, 47-летнему Павлу. Многие подметили, что он очень похож на именитого отца.