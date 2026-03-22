Растет комедийной актрисой: как выглядит пятилетняя дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса

Что известно о детях Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

С 2017 года пара и их дети постоянно проживают в роскошном особняке в Майами. Восемь лет назад, в декабре, у них родились близнецы — Люси и Николас. Это событие, ставшее новой главой в их жизни, удивило поклонников, поскольку Анне удалось сохранить беременность в тайне до самых родов.

Позже спортсменка рассказала в интервью, что они с мужем всегда мечтали о многодетной семье и были безмерно счастливы рождению двойни.

Затем, 30 января 2020 года, в семье появилась дочь Маша, на английский манер - Мэри. Имя для девочки выбрала мама, а отец был рядом во время её появления на свет. Певец отмечал, что, несмотря на наличие помощников, он активно участвует в заботе о ребенке.

Он признавался, что ради тёплых моментов с дочерью готов пожертвовать сном, и даже такие повседневные обязанности, как смена подгузника или кормление, приносят ему радость.

Дети в семье растут полиглотами: помимо родного испанского и английского, они свободно говорят на русском языке своей матери.

Родители с улыбкой предполагают, что одна из дочерей могла бы пойти по спортивным стопам Анны и построить карьеру в профессиональном спорте.

Супруги охотно делятся счастливыми моментами родительства со своими подписчиками в социальных сетях.

