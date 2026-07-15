«Раскрывала какие-то личные моменты»: Кошкина рассказала об отношениях с мамой после «Сокровищ императора»

Участие в громких телепроектах нередко становится испытанием для семейных уз — ведь камера не только выхватывает яркие моменты, но и порой вытаскивает на свет самые сокровенные детали личной жизни. Однако для Яны Кошкиной реалити‑шоу «Сокровища императора» не стало причиной разлада с самым близким человеком: напротив, актриса с теплотой говорит о том, насколько крепкими остаются ее отношения с мамой.

Яна откровенно поделилась, что проект никак не повлиял на ее связь с родительницей.

«Сейчас у нас с мамой прекрасные отношения. Проект абсолютно никак не повлиял. Вы знаете, моя мама всегда для меня будет самым близким человеком, самым лучшим на свете человеком. Поэтому никакие проекты не способны, как говорится, пошатнуть наши семейные отношения», — подчеркнула артистка.

Кошкина также призналась, что пока не успела посмотреть все выпуски шоу — плотный рабочий график не оставляет на это времени. «Когда‑нибудь сяду и посмотрю его целиком — пока из‑за графика не получалось», — рассказала Яна.

При этом она спокойно отнеслась к тому, что мама делилась в эфире личными историями: для актрисы это не повод для обид, а просто проявление характера родного человека.

«На то, что мама раскрывала какие‑то личные моменты в эфире, я никак не реагировала. Моя мама такая, какая есть», — добавила она.

Слова Яны звучат как тихое, но твердое напоминание о том, что настоящая близость строится не на полном совпадении взглядов, а на безусловном принятии — и никакие телекамеры не в силах этого изменить.

По материалам Woman.ru

А вам чем запомнились Яна Кошкина и ее мама во время участия в шоу «Сокровища императора»? Поделитесь в комментариях.