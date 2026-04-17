Раскрыты расценки Бородиной на рекламу: сколько стоит один ее пост в соцсети

Известно, что Ксения Бородина ни в чем себе не отказывается. Телеведущая купается в роскоши. Может себе позволить! Стало известно, сколько стоит реклама в личных блогах Бородиной в разных соцсетях.

По появившимся в сети данным, стоимость рекламного поста у Ксении Бородиной стартует с внушительной суммы. Базовый ценник на размещение без дополнительных условий не раскрывается напрямую, но инсайдеры называют ориентиры, характерные для звезд такого уровня.

Приводятся такие цифры: пост без лица Бородиной стоит 400 тысяч рублей, с лицом уже 700 тысяч рублей. Это плата за "лицо бренда" — личный авторитет и вовлеченность аудитории, которая доверяет именно Ксении.

Если заказчик хочет, чтобы в рекламе фигурировали дочери Бородиной, придется сверху заплатить еще 100 тысяч рублей.

Такой вариант может быть интересен брендам, ориентированным на семейную аудиторию или товары для детей: он добавляет контенту теплоты и "домашнего" уюта, но без акцента на самой звезде.

Ксения Бородина активно развивает и свой Telegram‑канал — площадку, которая в последние годы стала важным инструментом для блогеров.

Ранее сообщалось, что у Бородиной есть квартиры в Москве и Дубае, роскошный особняк и элитные автомобили.

По материалам телеграм-канала "Немалахов"