"Рак легких и сахарный диабет": раскрыта причина смерти народного артиста Расима Балаева

Печальное известие подтвердили в посольстве Азербайджана в Турции. Актер ушел из жизни в стамбульской больнице Memorial, где проходил длительное лечение.

Два главных удара

Причиной смерти стала совокупность тяжелых заболеваний. Балаев долгое время страдал от рака легких и тяжелой формы сахарного диабета. Сочетание онкологии и диабета значительно осложняло лечение и подорвало силы артиста.

Некоторые источники также упоминают, что актер длительное время боролся с гипертонией. Однако ключевыми диагнозами, приведшими к трагическому исходу, названы именно рак и диабет.

Последние дни в Стамбуле

Последние месяцы жизни Расим Балаев провел в Турции. Он находился на лечении в клинике Memorial, надеясь на улучшение состояния. Врачи вели постоянное наблюдение, но спасти артиста не удалось.

Прощание с легендой

Церемония прощания с Расимом Балаевым состоится в понедельник, 30 марта, в Государственном академическом национальном драматическом театре Азербайджана. Похоронят артиста на Первой Аллее почетного захоронения в Баку. Тело покойного уже доставлено на родину.

Легенда азербайджанского кино

Расим Балаев родился 8 августа 1948 года в Агсуинском районе. Всенародную любовь ему принесли монументальные образы в фильмах "Насими", "Бабек" и "Деде Горгуд". За свою игру в фильме "Насими" он был удостоен Государственной премии Азербайджанской ССР.

В 1976 году ему присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста Азербайджанской ССР. За годы карьеры он был награжден орденами "Шохрат" (1998), "Шараф" (2018) и "Истиглал" (2023).

С 2022 года Расим Балаев занимал пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана. Министерство культуры Азербайджана назвало его смерть "тяжелой утратой для азербайджанской культуры".