Работающая в ТЦ Лобачева высказалась об Авербухе

Фигуристка Ирина Лобачева и бывшая жена Ильи Авербуха отреагировала на его слова, сказанные в недавнем интервью .

Ирина Лобачева дала понять, что высказывания экс-супруга ее совершенно не трогают.

«То, что Илья обо мне сказал, это его проблемы, честно говоря», — сказала Ирина Лобачева в беседе с «АиФ» .

Ирина Лобачева добавила, что работает в клубе одного из московских ТЦ, где есть каток. Что касается сына Мартина, то он уже не живет в семье отца. У молодого человека есть своя квартира.

Илья Авербух в недавнем интервью Ксении Собчак поблагодарил Ирину Лобачеву за их совместные победы на льду, за брак и рождение сына.

Илья Авербух и Ирина Лобачева знали друг друга почти с самого детства. Они поженились в 1995 году, а в 2004-м родился их сын Мартин.

В 2007-м году пара развелась, Ирина Лобачева публично обвинила Илью Авербуха в изменах. Он же называл причиной распада их семьи отсутствие любви.

Сейчас Илья Авербух счастлив в браке с Лизой Арзамасовой, которая подарила ему сына Льва и дочку Лию.