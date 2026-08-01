«Пытаются специально снять некрасиво»: Волочкова вмешалась в конфликт Бони и Бородиной

Мир шоу‑бизнеса редко обходится без громких перепалок — и на этот раз поводом для бурного обсуждения в Сети стало неудачное фото. Ксения Бородина, бывшая ведущая «Дома‑2», оказалась в центре скандала из‑за видео с красной дорожки: артистка посчитала, что ее сняли с крайне невыгодного ракурса, и эмоционально отреагировала на ситуацию.

Масла в огонь подлила Виктория Боня, бывшая участница «Дома‑2» не упустила шанса слегка поддеть коллегу и с легкой иронией посоветовала Ксении воспользоваться консилерами из ее собственной линейки — якобы они помогут скрыть любые несовершенства макияжа. Бородина восприняла шутку как откровенный троллинг и обвинила Боню в желании хайпануть на ее внешности. Конфликт стремительно набирал обороты, а градус эмоций только рос.

В дискуссию неожиданно вмешалась Анастасия Волочкова. У бывшей примы‑балерины Большого театра спросили, знакома ли ей ситуация, когда камеры будто специально ловят не самые удачные моменты. Артистка, известная своей прямолинейностью, не стала подбирать слова и высказала собственную теорию: по ее мнению, такие ракурсы — вовсе не случайность, а результат чужих интриг.

«Когда неудачно меня снимают, конечно, я огорчаюсь, потому что я красивая женщина, и завистливые люди пытаются специально снять некрасиво и снять неудачно. Но вы же другие, я вас всех очень люблю!» — заявила Анастасия перед благотворительным концертом фонда «География Добра» в фудмолле «Депо.Москва».

Тем временем Виктория Боня, похоже, решила поставить точку в этой истории. Модель, которая сейчас живет в Монако, публично извинилась перед Ксенией Бородиной. Она напомнила, что и сама не раз оказывалась в похожих неловких ситуациях, поэтому прекрасно понимает чувства телеведущей. Так громкий конфликт, начавшийся с едкой шутки, постепенно сошел на нет — а зрители получили еще одну иллюстрацию того, как быстро в публичном пространстве вспыхивают споры и как непросто бывает их погасить.

А вы как думаете, Боня поступила правильно, предложив Бородиной консилеры? Поделитесь в комментариях.