Пытался нажиться: Киркоров прокомментировал свою победу в суде над бизнесменом

Судебный орган вынес окончательный вердикт по земельному спору с участием Филиппа Киркорова. Разбирательства касались подмосковных владений поп-короля.

Инициатором конфликта выступил саратовский предприниматель Глеб Рыськов: он настаивал на изъятии земельных участков у артиста и демонтаже возведенных сооружений. При этом сосед не претендовал на основную резиденцию — впечатляющую по масштабам усадьбу с соляной пещерой и гардеробной, по площади сопоставимой с двухкомнатной квартирой.

Корень разногласий крылся в частном причале Филиппа Бедросовича. Возмущенный сосед добивался, чтобы объект стал общедоступным. Но в конечном счете судебная инстанция приняла сторону Киркорова.

Киркоров уже прокомментировал свою победу в суде. Он дал понять, что она закономерна. А бизнесмена он назвал человеком, который хотел нажиться на его звездном имени.

«К сожалению, существуют люди, которые пытаются нажиться на знаменитостях. У них, как правило, подано сотни исков на совершенно разных медийных лиц и по разным случаям. Часто они приходят на первые заседания и, как только понимают, что их уловка в суде не проходит, тут же испаряются. Иногда имеет место шантаж. У меня с такими людьми разговор короткий — встретимся в суде. У народного артиста Филиппа Киркорова с законом нет проблем», — высказался Киркоров.

