Пять стран объявили бойкот «Евровидению»

Международный песенный конкурс «Евровидение» оказался в центре политического скандала: сразу пять европейских государств объявили о бойкоте мероприятия 2026 года. Причиной такого решения стало участие Израиля в программе.

Изначально в состязании планировали выступить 35 стран, однако телевещатели Испании, Ирландии, Нидерландов, Исландии и Словении официально заявили о своем отказе от участия. Мотивы такого шага различаются: часть стран прямо связала свое решение с несогласием по поводу военной операции Израиля в секторе Газа. Другие участники бойкота указали на серьезные обвинения в адрес израильского правительства — в частности, на утверждения о совершении актов геноцида.

Напомним, что прошлогодний конкурс — «Евровидение‑2025» — прошел в швейцарском Базеле в ночь на 18 мая. Триумф одержал австрийский артист Йоханнес Питч (JJ), представивший уникальное сочетание оперного вокала контратенора с электронными музыкальными аранжировками.

Серебряным призером стала израильская исполнительница Юваль Рафаэль с композицией «New Day Will Rise», а бронзу завоевал эстонский музыкант Томми Кэш с треком «Espresso Macchiato».

Ранее эксперт в сфере противодействия терроризму Николаус Штокхаммер отмечал, что Вена готовится принимать «Евровидение» в обстановке усиленных мер безопасности из‑за повышенного риска террористических угроз.

