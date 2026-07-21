Пустой зал вместо аншлага: концерт Анны Седоковой отменили в Москве — никто не пришел

Выступление Анны Седоковой, запланированное на ближайшую субботу в столичном клубе Magnus Locus, не состоится. По некоторым данным, команда певицы сама приняла решение об отмене концерта — причиной стали неудовлетворительные показатели продаж билетов.

На момент принятия решения из 110 мест было реализовано только 38 билетов — то есть немногим более трети. Стоимость билетов варьировалась от 5 до 13 тысяч рублей.

При стопроцентной заполняемости зала артистка могла рассчитывать на выручку порядка 1 миллиона рублей. Сейчас организаторы взвешивают варианты: либо подобрать для концерта новую дату, либо вовсе отказаться от проведения мероприятия.

Публика в последнее время отказывается посещать выступления Седоковой. Спад зрительского интереса к Анне Седоковой во многом связывают с чередой громких скандалов, последовавших после смерти Яниса Тиммы. Певица до сих пор вовлечена в судебные разбирательства с семьей бывшего супруга. Недавний всплеск медийного внимания спровоцировали опубликованные кадры с Тиммой, где в кадре присутствует нож, а также откровенное заявление артистки о пережитом в браке насилии.

Не так давно Анну Седокову прогнали со сцены во время выступления Любови Успенской. Анна вышла, чтобы подпеть звезде шансона, но тут же раздались недовольные голоса. Публика потребовала, чтобы Седокова немедленно убиралась с глаз долой.

По материалам SHOT

А вы пошли бы на концерт Анны Седоковой? Поделитесь в комментариях.