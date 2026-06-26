«Пусси-бой планирует быть в латах и с мечом»: Собчак обвинила Крида в подражании Дмитриенко

В мире шоу‑бизнеса не утихают споры об оригинальности сценических образов, и на этот раз в центре внимания — Егор Крид. Свое мнение по поводу ситуации высказала Ксения Собчак. Журналистка предположила, что артист заимствует элементы имиджа у Вани Дмитриенко.

В качестве доказательства Ксения Собчак разместила на своей страничке копии афиш Дмитриенко и Крида. Оба исполнителя демонстрируют образы, отсылающие к рыцарским временам. Дмитриенко держит в руках меч, а Крид облачился в кольчугу.

Чтобы лично проверить, насколько выступление Крида самобытно, Собчак даже пообещала заглянуть на его сольный концерт в Москве. Но она заранее уверена, что Егор вдохновился образом Вани.

«Крид тут все‑таки выступает с позиции „подглядывающего“. Ну или, как сейчас все любят говорить, просто „вдохновившегося“. Надеюсь, что рыцарство живо не только на фото, и Ваня порадуется, что стал источником оммажей для Егора. Ну а ты, малая, лучше сразу убирай телефон подальше от сцены — твой пусси‑бой планирует быть в латах и с мечом», — написала Ксения в своем стиле — с иронией, меткими оборотами и фирменной дерзостью.

Комментарий Собчак мгновенно разошелся по медиапространству: одни увидели в словах журналистки остроумную шутку, другие — повод всерьез задуматься о границах «вдохновения» в индустрии. А предстоящий сольник Крида теперь ждут не только фанаты, но и те, кто хочет своими глазами оценить, насколько новый образ артиста — его собственное творение или оммаж коллеге по сцене.

А вы согласны с мнением Ксении Собчак? Поделитесь в комментариях.