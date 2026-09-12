Пугачева в парике и черном кожаном жакете отметилась в компании подруги в Стамбуле

Алла Пугачева, только что завершившая двухмесячный отпуск в Юрмале, ненадолго остановилась в Стамбуле вместе с мужем, шоуменом и иноагентом Максимом Галкиным*. И даже в неформальной обстановке 77-летняя певица выглядела весьма незаурядно. Рассказываем, как прошел вечер Аллы Борисовны в турецком мегаполисе.

Алла Пугачева сменила балтийский бриз на шум стамбульских улиц: после долгого отдыха в Юрмале певица вместе с мужем Максимом Галкиным* приехала в Стамбул. Их заметила блогер и продюсер Ирина Заграничная — и не упустила шанса запечатлеть встречу.

На фото Алла Борисовна выглядит эффектно: макияж безупречен, а черный кожаный жакет без рукавов, расстегнутый до груди, добавляет образу дерзкой элегантности. Широкая улыбка певицы будто говорит: несмотря на усталость, она рада общению.