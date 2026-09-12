Пугачева в парике и черном кожаном жакете отметилась в компании подруги в Стамбуле

Алла Пугачева, только что завершившая двухмесячный отпуск в Юрмале, ненадолго остановилась в Стамбуле вместе с мужем, шоуменом и иноагентом Максимом Галкиным*. И даже в неформальной обстановке 77-летняя певица выглядела весьма незаурядно. Рассказываем, как прошел вечер Аллы Борисовны в турецком мегаполисе.
Алла Пугачева сменила балтийский бриз на шум стамбульских улиц: после долгого отдыха в Юрмале певица вместе с мужем Максимом Галкиным* приехала в Стамбул. Их заметила блогер и продюсер Ирина Заграничная — и не упустила шанса запечатлеть встречу.
На фото Алла Борисовна выглядит эффектно: макияж безупречен, а черный кожаный жакет без рукавов, расстегнутый до груди, добавляет образу дерзкой элегантности. Широкая улыбка певицы будто говорит: несмотря на усталость, она рада общению.
Ирина Заграничная и Алла Пугачева в Стамбуле. Фото: соцсети
«Просто незабываемый вечер», — поделилась эмоциями Ирина в своем блоге.
Для нее эта встреча — не просто случайный кадр, а продолжение давней связи с парой: когда‑то она организовывала тур Максима Галкина* по США, а их знакомство началось на свадебном банкете в Италии. С тех пор между ними сохранилась теплая дружба, хотя в свое время совместные фото и поездки породили немало слухов об их интимной связи.
Впрочем, сам вечер в Стамбуле был не только про стиль и светские беседы. Галкин* снял короткое видео с женой в номере отеля: из окон открывается вид на Босфор, но внимание зрителей невольно притягивает деталь — рядом с сумкой Пугачевой лежит тонометр. Певица не скрывала, что чувствует себя не лучшим образом, и этот маленький штрих напомнил поклонникам о проблемах Аллы Борисовны со здоровьем. Все-таки Примадонне уже под восемьдесят!
Алла Пугачева в Стамбуле. Фото: соцсети
Некоторые пользователи узнали отель: он популярен у путешественников как место для стыковочных остановок. Отсюда родилась версия, что Стамбул для Пугачевой — лишь промежуточная точка: возможно, артистка держит путь на Кипр, где живет последние два года. К слову, сама Алла Борисовна призналась, что оказалась в Турции впервые.
*Включен в реестр иностранных агентов