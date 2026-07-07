Пугачева переписала квартиру в Майами на Орбакайте, опасаясь санкций США

Вопросы защиты зарубежных активов в условиях международных ограничений нередко приводят к нестандартным юридическим схемам. История квартиры Аллы Пугачевой в Майами — яркий пример того, как статусная недвижимость становится предметом многоступенчатых переоформлений.

В марте 2004 года певица Алла Пугачева стала владелицей изысканной недвижимости в Майами. Речь идет о просторных апартаментах площадью 285 м² в жилом комплексе Majestic Tower в престижном районе Bal Harbour — прямо у океана. Интерьер включает три спальни, четыре санузла, а из окон открывается захватывающий вид на Атлантику благодаря панорамному остеклению.

Инфраструктура комплекса впечатляет: здесь расположены два бассейна с подогревом, солярий, библиотека, теннисный корт, вертолетная площадка и другие атрибуты премиального уровня жизни. Стоимость покупки составила 2 миллиона 50 тысяч долларов — именно столько артистка заплатила за квартиру более двух десятилетий назад.

На фоне усиления санкционного режима со стороны западных государств, начавшегося в 2014 году, Пугачева предприняла шаги по минимизации рисков. Сначала она включила в число собственников Кристину Орбакайте, позже — Никиту Преснякова и Михаила Земцова (супруга Орбакайте). В 2015 году право собственности окончательно перешло к Земцову: он стал единственным владельцем апартаментов, приобретя их за условные 10 долларов.

В марте 2020 года Кристина Орбакайте вновь получила полный контроль над квартирой, оформив права собственности за символический 1 доллар. Чтобы дополнительно обезопасить имущество, дочь Пугачевой сохранила супруга в числе совладельцев. В дальнейшем пара перевела недвижимость в управление собственных трастовых фондов — такая мера призвана оградить объект от возможных судебных разбирательств и претензий кредиторов. При этом ежегодные налоговые платежи за апартаменты составляют для Орбакайте порядка 40 тысяч долларов.

По материалам SHOT