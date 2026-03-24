Пугачева и Галкин* решили переписать замок в Грязи на близнецов Гарри и Лизу

История подмосковной усадьбы певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, иноагента Максима Галкина* получила неожиданное продолжение. Звездная пара решила оформить долю в недвижимости на своих детей-близнецов — 12‑летних Гарри и Лизу. Разбираемся, с чем связано это решение, как сейчас обстоят дела с подмосковным замком и где сейчас находится семья.

Почему доля перешла детям?

Максим Галкин* и Алла Пугачева приняли решение отписать своим детям 1\6 часть замка в деревне Грязь. Основной мотив такого шага — желание обезопасить недвижимость от возможных рисков потери.

Причина кроется в юридических сложностях: полностью переоформить имущество на певицу без личного присутствия Максима Галкина*, признанного иностранным агентом, оказалось невозможно. В результате пара выбрала альтернативный вариант — наделить долями своих несовершеннолетних детей.

Неудачная попытка продажи

Сразу после эмиграции Алла Борисовна предприняла активные попытки продать подмосковный замок. Стартовый ценник был установлен от миллиарда рублей — сумма внушительная, но соответствующая статусу и масштабу объекта.

Примадонна даже лично возвращалась в Россию, чтобы ускорить процесс продажи. Однако, несмотря на усилия, найти покупателя, готового заплатить заявленную сумму, так и не удалось.

Где сейчас семья?

В настоящее время Гарри и Лиза вместе с родителями проживают на Кипре. Дети не только живут там, но и обучаются, проводят время с няней — их повседневная жизнь организована в новой локации.

Тем не менее связь с Россией звездная семья не теряет. Максим Галкин* и Алла Пугачева регулярно выплачиваются налоги на недвижимость, своевременно оплачиваются коммунальные услуги. Никаких долгов у супругов нет.

Что это значит для будущего усадьбы?

Решение передать долю детям может быть как временной мерой, так и частью долгосрочной стратегии по управлению имуществом. Пока остается открытым вопрос: продолжат ли Пугачева и Галкин* искать покупателя на замок или предпочтут сохранить его как семейную недвижимость, пусть и с новыми собственниками в лице детей.

По материалам Mash

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.