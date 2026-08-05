Пугачева боялась, что ее ждет участь умершей после операции Гурченко: «Давно нелады со здоровьем»

Алла Пугачева. Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press

Знакомый Аллы Пугачевой раскрыл детали ее недавней операции.

Здоровье звезд порой оказывается не менее драматичным, чем их сценические истории. На этот раз поводом для волнений стали новости об Алле Пугачевой: певица перенесла сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Восстановление после такого вмешательства — долгий и непростой процесс, и даже для сильной духом личности он становится серьезным испытанием. О деталях состояния артистки и сложностях реабилитации рассказал изданию KP.RU близкий приятель Пугачевой.

Операцию по эндопротезированию, которую прошла Алла Борисовна, в разное время перенесли и другие известные люди. Так, в 2018 году аналогичное вмешательство потребовалось певцу Шуре, а в 2007‑м — фигуристу Алексею Ягудину. У Ягудина ситуация была особенно тяжелой: врачи констатировали, что сустав правого бедра полностью раздроблен. Операция длилась четыре часа, после нее спортсмен уже не вернулся в большой спорт, но смог продолжить выступления в ледовых шоу.

Для Пугачевой прогнозы медиков тоже звучали предельно откровенно: «После операции придется заново учиться ходить! Расхаживать ногу. Если лежать и лениться, можно остаться хромой». Эти слова сильно напугали певицу. В памяти всплыла трагическая история Людмилы Гурченко. Напомним, незадолго до смерти 75‑летняя актриса поскользнулась, неудачно упала и сломала шейку бедра. После операции Людмила Марковна остро переживала из‑за ограничений в движении, и, по мнению близких, колоссальный стресс мог усугубить состояние ее сердца. Пугачева в первые дни после возвращения домой из клиники тоже испытывала страх.

«Вот и Алла Борисовна первое время, когда лежала дома, боялась, что искусственный сустав не приживется и она не сможет ходить. Певица не просто так беспокоилась. У Пугачевой уже давно нелады со здоровьем. Во-первых - диабет. Во-вторых - проблемы с ногами», — рассказал знакомый Пугачевой.

К тому же, у Аллы Борисовны есть проблемы и с сердцем. Они начались у певицы начались еще в 2010 году: тогда ее оперировал знаменитый кардиохирург Лео Бокерия. Спустя годы ситуация вновь обострилась: из‑за сосудистых нарушений Пугачевой стало трудно дышать, и два года назад ей пришлось пройти повторное хирургическое вмешательство — на этот раз в московском Институте хирургии имени Вишневского.

Медики предполагают, что на состоянии здоровья артистки могли сказаться и некоторые привычки прошлых лет. В частности, негативное влияние могли оказать курение и неоднократные пластические операции, к которым Пугачева прибегала в разные годы.

Сейчас главное для певицы — пройти все этапы реабилитации и вернуть себе привычную подвижность.

Сколько стоит операция, как у Пугачевой?

В Российской Федерации операцию по установке эндопротеза тазобедренного сустава проводят бесплатно — она входит в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Если же пациент предпочтет лечение на коммерческой основе, цена вмешательства в столице будет определяться статусом медучреждения и моделью используемого протеза: расценки варьируются примерно от 150 тысяч до 1,8 миллиона рублей.

На Кипре, который сейчас является местом проживания Аллы Пугачевой, стоимость подобной хирургической процедуры существенно выше: она составляет от 6500 до 22 000 евро — это эквивалентно 595 000–2 000 000 рублей, если ориентироваться на актуальный валютный курс.

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