Пугачева боялась, что ее ждет участь умершей после операции Гурченко: «Давно нелады со здоровьем»

Здоровье звезд порой оказывается не менее драматичным, чем их сценические истории. На этот раз поводом для волнений стали новости об Алле Пугачевой: певица перенесла сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Восстановление после такого вмешательства — долгий и непростой процесс, и даже для сильной духом личности он становится серьезным испытанием. О деталях состояния артистки и сложностях реабилитации рассказал изданию KP.RU близкий приятель Пугачевой.

Операцию по эндопротезированию, которую прошла Алла Борисовна, в разное время перенесли и другие известные люди. Так, в 2018 году аналогичное вмешательство потребовалось певцу Шуре, а в 2007‑м — фигуристу Алексею Ягудину. У Ягудина ситуация была особенно тяжелой: врачи констатировали, что сустав правого бедра полностью раздроблен. Операция длилась четыре часа, после нее спортсмен уже не вернулся в большой спорт, но смог продолжить выступления в ледовых шоу.

Для Пугачевой прогнозы медиков тоже звучали предельно откровенно: «После операции придется заново учиться ходить! Расхаживать ногу. Если лежать и лениться, можно остаться хромой». Эти слова сильно напугали певицу. В памяти всплыла трагическая история Людмилы Гурченко. Напомним, незадолго до смерти 75‑летняя актриса поскользнулась, неудачно упала и сломала шейку бедра. После операции Людмила Марковна остро переживала из‑за ограничений в движении, и, по мнению близких, колоссальный стресс мог усугубить состояние ее сердца. Пугачева в первые дни после возвращения домой из клиники тоже испытывала страх.

«Вот и Алла Борисовна первое время, когда лежала дома, боялась, что искусственный сустав не приживется и она не сможет ходить. Певица не просто так беспокоилась. У Пугачевой уже давно нелады со здоровьем. Во-первых - диабет. Во-вторых - проблемы с ногами», — рассказал знакомый Пугачевой.

К тому же, у Аллы Борисовны есть проблемы и с сердцем. Они начались у певицы начались еще в 2010 году: тогда ее оперировал знаменитый кардиохирург Лео Бокерия. Спустя годы ситуация вновь обострилась: из‑за сосудистых нарушений Пугачевой стало трудно дышать, и два года назад ей пришлось пройти повторное хирургическое вмешательство — на этот раз в московском Институте хирургии имени Вишневского.

Медики предполагают, что на состоянии здоровья артистки могли сказаться и некоторые привычки прошлых лет. В частности, негативное влияние могли оказать курение и неоднократные пластические операции, к которым Пугачева прибегала в разные годы.

Сейчас главное для певицы — пройти все этапы реабилитации и вернуть себе привычную подвижность.

Сколько стоит операция, как у Пугачевой?

В Российской Федерации операцию по установке эндопротеза тазобедренного сустава проводят бесплатно — она входит в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Если же пациент предпочтет лечение на коммерческой основе, цена вмешательства в столице будет определяться статусом медучреждения и моделью используемого протеза: расценки варьируются примерно от 150 тысяч до 1,8 миллиона рублей.

На Кипре, который сейчас является местом проживания Аллы Пугачевой, стоимость подобной хирургической процедуры существенно выше: она составляет от 6500 до 22 000 евро — это эквивалентно 595 000–2 000 000 рублей, если ориентироваться на актуальный валютный курс.