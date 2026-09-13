Психолог Вероника Степанова о Дмитрии Диброве: «Он спивается»

По мнению блогера, Дмитрий Дибров до сих пор не оправился после развода с Полиной и находится в глубокой депрессии.

«Он был для меня вот каким-то жалким. Мне хотелось подойти, обнять его и сказать: «Дима, ну не плачь». Он явно в какой-то беспробудной депрессии, глаза на мокром месте, спивается», — заявила Степанова.

Сам Дибров уверяет, что счастлив в новых отношениях с нутрициологом Екатериной Гусевой, однако Степанова придерживается иного мнения. Она считает, что Гусева выполняет скорее «бухгалтерскую функцию», а эмоциональной связи между партнерами нет.

Дмитрий Дибров и Полина Диброва прожили в браке 16 лет. Телеведущий встретил будущую супругу на конкурсе красоты, когда ей было всего 17 лет, а ему — 47. Поженились они в 2009 году, когда Полине исполнилось 18. Разница в возрасте составляла почти 30 лет.

Официально пара развелась в сентябре 2025 года. Причиной развода стал роман Полины с бизнесменом Романом Товстиком, который ради нее оставил жену и шестерых детей. Дибров тяжело переживал измену, но публично не комментировал ситуацию .

По брачному договору подмосковный особняк на Рублевке стоимостью около 800 миллионов рублей остался за Дибровым. Трое сыновей живут с матерью, но телеведущий поддерживает с ними отношения.