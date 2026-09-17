Психолог Степанова сообщила, что Товстик изменяет Дибровой: «Еще 33 такие Полины»

Психолог Вероника Степанова высказала мнение, что идиллия пары продлится недолго, и назвала главную причину будущего расставания — разницу в интимных предпочтениях.

По мнению специалиста, за годы брака с Еленой Товстик миллиардер привык к свободе и разнообразию в сексуальной жизни, тогда как Полина более консервативна в этом вопросе. Именно эти разногласия, уверена Степанова, и погубят союз.

«Это, конечно, продлится два-три года, и сама Полина не выдержит правила игры вот эти. То есть на данный момент у Ромы есть сексуальное влечение к этой женщине. Это сексуальное влечение продержится недолго. Он настолько раздвинул вообще свои границы, он так любит разнообразие в интимной сфере», — заявила психолог.

Степанова также предрекла, что со временем Товстик потеряет интерес к Дибровой и начнет искать женщин помоложе.

«Вот помяните мое слово: будет Полине 40 лет — бам, и она превратится просто в бабищу скучную... Ей перевалит за 40, он утратит к ней интерес. А он еще молодой, интересующийся такой товарищ, у него будет еще 33 такие Полины», — заключила она.

Роман Товстик ушел от жены Елены, родившей ему шестерых детей, к Полине Дибровой. Ростовская модель, в свою очередь, оставила мужа — телеведущего Дмитрия Диброва.

Пара стала жить вместе в 2026 году. Дмитрий Дибров супругу простил и отпустил, а вот Елена Товстик не может смириться с предательством и крайне негативно отзывается о Полине, считая ее коварной разлучницей.