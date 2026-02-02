Психолог Степанова о Бородиной: "Грубая, жесткая понтушница, а Сердюков приспособленец"

По ее мнению, этот брак держится на непростом балансе, и пара может быть близка к расставанию.
Портрет Сердюкова: "приспособленец" и друг в одном лице
Начиная анализ с мужа, Степанова описала его как человека с двойственной натурой. С одной стороны, она признает, что он "неглупый, интересный, может быть добрым, отзывчивым и теплым".
Но, с другой стороны, психолог дает ему куда более жесткую характеристику. По ее словам, Николай — "приспособленец", который вынужден существовать в агрессивной среде шоу-бизнеса и блогинга.
"Обрастешь этими шипами, и у Сердюкова это очень наглядно", — считает Степанова.
Она отмечает, что он мгновенно и недоброжелательно реагирует на любую агрессию извне.
Ксения Бородина: "она его пожирает"
Анализ личности самой Ксении Бородиной у Степановой получился не менее критичным. Она называет ведущую "грубой, жесткой, категоричной понтушницей", которая привыкла все контролировать.
По наблюдениям психолога, в публичном пространстве Бородина часто подавляет мужа.
"Она ему не дает иногда слова сказать... она его пожирает уже", — утверждает Степанова.
Она напоминает историю со вторым мужем Ксении, которого, по ее мнению, та "сожрала, до алкоголизма довела".
Однако в жестком разборе находится место и для похвалы. Психолог признала, что Бородина — "молодец", потому что, несмотря на все жизненные трудности, беременность и разводы, она всегда оставалась на пике популярности, что бывает редко.
Почему они вместе и что ждет их в будущем?
Степанова пытается понять, что же свело таких разных и сложных людей. По ее версии, финансово успешная и известная Бородина могла найти в Сердюкове типаж, который ей нравится, — например, "турецкого хана" с красивой бородой. А сам Николай, будучи "никем" без жены, вынужден ее "терпеть и выносить".
В итоге психолог делает неутешительный прогноз.
"Что же мы им прогнозируем? Прогнозируем развод", — заявляет она.
Причина не только в их характерах, а в общей тенденции: в среде, полной соблазнов, людям с деньгами и славой сложно сохранять старые связи.
"Ты думаешь: "Почему я должна терпеть? Я сама зарабатываю, мне уже опоссум надоел", — резюмирует Степанова, подводя черту под своим мрачным прогнозом.
Как начинались отношения Бородиной и Сердюкова?
Для полной картины стоит вспомнить историю этого союза. Ксения Бородиной и Николай Сердюков начали встречаться в 2024 году. Их отношения развивались стремительно и публично, на глазах у многомиллионной аудитории Ксении.