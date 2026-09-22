Психолог Михаил Лабковский перенес две операции на открытом сердце

Иногда самые сильные слова о стойкости и преодолении звучат не в книгах, а в самой жизни. Известный психолог, 65-летний Михаил Лабковский, чьи советы помогали тысячам людей справляться с внутренними кризисами, сам оказался перед серьезным испытанием — врачи экстренно госпитализировали его из‑за расслоения аорты.

Ситуация требовала немедленного вмешательства: психологу пришлось перенести две тяжелейшие операции на открытом сердце. По данным Mash, медики протезировали восходящий отдел и дугу аорты, а также брахиоцефальный ствол. Работа хирургов была предельно сложной: они использовали искусственное кровообращение и временную полную остановку кровотока, фактически остановив работу сердца. В дополнение к этому Лабковскому провели коронарное шунтирование и скорректировали сердечный ритм.

Сейчас самое острое позади — психолога уже выписали домой. Однако впереди — долгий путь восстановления: минимум три месяца строгой реабилитации. Врачи предписали Михаилу Лабковскому соблюдать четкий режим и полностью исключить физические нагрузки.

Михаил Лабковский более 40 лет работает в сфере психологии и хорошо знаком широкой аудитории. Он автор популярных книг «Хочу и буду», «Люблю и понимаю», «Привет из детства», а также известен своей методикой «6 правил», которая нашла отклик у многих читателей. Теперь же его личная история становится еще одним примером того, как важно беречь здоровье и ценить каждый шаг на пути к выздоровлению.

Давайте пожелаем скорейшего выздоровления Михаилу Лабковскому! Оставляйте слова поддержки в комментариях.