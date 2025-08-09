Психолог Абравитова — о 'побеге' Дибровой из семьи: "Все обвиняют Полину в том, что она изменщица"

Возможный развод шоумена Дмитрий Диброва с 36-летней женой Полиной не дает покоя общественности. Говорят, что телеведущий узнал об изменах супруги всего месяц назад. Теперь Дибров "топит горе" в барах, проводя время за рюмкой. Так, шоумен якобы переживает предательство возлюбленной.

Роман с Товстиком

В качестве фаворита Дибровой выступает давний друг семьи миллиардер Роман Товстик. Полина не только знакома с его женой Еленой. Она также стала крестной мамой одного из их детей. Защищать права супруги бизнесмена в суде собирается адвокат Катя Гордон. Она уже заявила, что поведение Полины — "это крысиная жизнь".

В спор также вступила и первая жена Романа, с которой он прожил 10 лет. Юлия призналась, что нынешняя супруга Товстика не такой наивный человек. Та, якобы в свое время взяла Романа в разработку, поняв, что из него получится перспективный муж. На тот момент Елене было всего 17 лет.

Готов оставить жене миллиард

Товстик заявляет, что действительно хочет развестись со второй женой. Они прожили вместе почти двадцать лет. На двоих у них шестеро детей. Младшему из которых только годик.

Роман уточнил, что вовсе не выбрасывает Елену на улицу. Она получит от него миллиард рублей. И младшие дети будут жить с мамой. Он же хотел оставить себе только старших отпрысков.

Виновата Полина?

Психолог Марианна Абравитова уверена, что в этой истории не все так просто. И хотя сейчас многие обвиняют жену Диброва в том, что она разрушила сразу две семьи, возможно, это не так. Эксперт не исключает, что Полина всего лишь жертва обстоятельств. Она влюбилась и потеряла голову. Едва ли тайный роман приносил ей удовольствие.