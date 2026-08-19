«Прячемся от урагана»: Орбакайте с семьей попала в шторм на озере Комо в Италии

Кристина Орбакайте проводит это лето в Европе вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Семейное путешествие уже охватило несколько стран — Португалию, Грецию, Монако и Испанию, а теперь маршрут привел троицу в Италию.

Первым итальянским пунктом в программе стала волшебная Венеция, а следом семья отправилась к одному из самых живописных уголков страны — на озеро Комо. Оно раскинулось на севере Италии, в Ломбардии, у подножия Альп, и славится своими видами, от которых захватывает дух. Именно такую реакцию и не смогла сдержать Кристина.

«Смотрите, какая красота!» — воскликнула певица, любуясь пейзажем.

Прогулка по берегу озера получилась легкой и радостной: супруги много фотографировались, подшучивали друг над другом и наслаждались моментом. Один из забавных кадров Кристина сопроводила шутливым комментарием: «Миша нашел себе друга по росту», — и показала мужа рядом со статуей. После наземной прогулки все вместе отправились кататься на катерах — так впечатления от озера стали еще ярче.

На водной прогулке Орбакайте предстала в утонченном образе: на ней было розовое платье‑комбинация, темные очки, а на голове — шелковый платок, небрежно повязанный поверх бейсболки. Элегантность и непринужденность — вот что читалось в этом луке поп‑звезды, известной по хиту «Перелетная птица».