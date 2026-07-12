«Проживет и без пенсии»: Ольга Зарубина высказалась о Маше Распутиной
Ольга Зарубина. Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press
Певица Ольга Зарубина прокомментировала размер пенсии Маши Распутиной и озвучила, сколько получает от государства она.
Супруг Маши Распутиной, Виктор Захаров, раскрыл детали пенсионного обеспечения своей знаменитой жены. По его словам, певице, известной по хиту «Живи, страна», начислили ежемесячную выплату в размере восьми тысяч рублей. Такая сумма вызвала удивление у ее коллеги — певицы Ольги Зарубиной: артистка отметила, что ее пенсия почти вдвое превышает эту величину.
При этом Ольга Зарубина, исполнительница хита «На теплоходе музыка играет», объяснила, почему у нее не возникло трудностей с оформлением выплат. Она рассказала, что пенсию ей назначили без проволочек: достаточно было обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства, подать заявление и приложить трудовую книжку. Стаж оказался достаточным — артистка начала карьеру еще в советское время: около шести лет она выступала в Москонцерте, а затем еще три‑четыре года пела в ресторане «Космос».
Сейчас ежемесячная выплата Зарубиной составляет 16 765 рублей.
«Мне пенсию индексируют, как и всем пенсионерам, регулярно. Но, конечно, этих денег мало. Мне хватает на то, чтобы оплатить ЖКХ. После этого, что там остается на еду? Копейки!» — сказала Зарубина MK.RU.
При этом артистка не сетует на ситуацию, поскольку продолжает работать.
Ольга Зарубина также высказала свое видение причин, по которым многие артисты, чья популярность пришлась на 90‑е годы, сталкиваются с трудностями при назначении пенсий. По ее мнению, проблема во многом связана с особенностями работы в тот период: зачастую выступления организовывались без оформления через трудовые книжки. Артистам просто звонили, предлагали гонорар — и они отправлялись на гастроли.
Хотя сами исполнители платили налоги с полученных доходов, мало кто из них контролировал, делают ли организаторы необходимые отчисления в Пенсионный фонд; вероятно, многие даже не знали о такой обязанности. Зарубина предположила, что в тех условиях артистов нередко вводили в заблуждение, хотя, возможно, и сами организаторы не всегда понимали, какие отчисления необходимо производить. Она охарактеризовала тот период как непростое, «лихое» время.
Говоря о ситуации с Машей Распутиной, Ольга выразила мнение, что пенсия певицы должна быть существенно выше — как минимум в шесть‑семь раз больше начисленной суммы.
«Маша уже давно в Москве живет, столько лет поет! Я думаю, что, конечно, она проживет и без пенсии. Но, понимаю, обидно», — добавила Зарубина.
Зарубина подчеркнула, что артисты долгие годы радовали публику, а потому не должны сталкиваться с подобными сложностями. В завершение певица поделилась своим взглядом на справедливый размер пенсионного обеспечения: если бы у нее была возможность, она установила бы минимальный размер пенсии для всех пенсионеров на уровне 50 тысяч рублей — по ее словам, такой суммы хватило бы, чтобы достойно прожить месяц.
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