«Проживет и без пенсии»: Ольга Зарубина высказалась о Маше Распутиной

Супруг Маши Распутиной, Виктор Захаров, раскрыл детали пенсионного обеспечения своей знаменитой жены. По его словам, певице, известной по хиту «Живи, страна», начислили ежемесячную выплату в размере восьми тысяч рублей. Такая сумма вызвала удивление у ее коллеги — певицы Ольги Зарубиной: артистка отметила, что ее пенсия почти вдвое превышает эту величину.

При этом Ольга Зарубина, исполнительница хита «На теплоходе музыка играет», объяснила, почему у нее не возникло трудностей с оформлением выплат. Она рассказала, что пенсию ей назначили без проволочек: достаточно было обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства, подать заявление и приложить трудовую книжку. Стаж оказался достаточным — артистка начала карьеру еще в советское время: около шести лет она выступала в Москонцерте, а затем еще три‑четыре года пела в ресторане «Космос».

Сейчас ежемесячная выплата Зарубиной составляет 16 765 рублей.

«Мне пенсию индексируют, как и всем пенсионерам, регулярно. Но, конечно, этих денег мало. Мне хватает на то, чтобы оплатить ЖКХ. После этого, что там остается на еду? Копейки!» — сказала Зарубина MK.RU .

При этом артистка не сетует на ситуацию, поскольку продолжает работать.

Ольга Зарубина также высказала свое видение причин, по которым многие артисты, чья популярность пришлась на 90‑е годы, сталкиваются с трудностями при назначении пенсий. По ее мнению, проблема во многом связана с особенностями работы в тот период: зачастую выступления организовывались без оформления через трудовые книжки. Артистам просто звонили, предлагали гонорар — и они отправлялись на гастроли.

Хотя сами исполнители платили налоги с полученных доходов, мало кто из них контролировал, делают ли организаторы необходимые отчисления в Пенсионный фонд; вероятно, многие даже не знали о такой обязанности. Зарубина предположила, что в тех условиях артистов нередко вводили в заблуждение, хотя, возможно, и сами организаторы не всегда понимали, какие отчисления необходимо производить. Она охарактеризовала тот период как непростое, «лихое» время.

Говоря о ситуации с Машей Распутиной, Ольга выразила мнение, что пенсия певицы должна быть существенно выше — как минимум в шесть‑семь раз больше начисленной суммы.

«Маша уже давно в Москве живет, столько лет поет! Я думаю, что, конечно, она проживет и без пенсии. Но, понимаю, обидно», — добавила Зарубина.

Зарубина подчеркнула, что артисты долгие годы радовали публику, а потому не должны сталкиваться с подобными сложностями. В завершение певица поделилась своим взглядом на справедливый размер пенсионного обеспечения: если бы у нее была возможность, она установила бы минимальный размер пенсии для всех пенсионеров на уровне 50 тысяч рублей — по ее словам, такой суммы хватило бы, чтобы достойно прожить месяц.

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