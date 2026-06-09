«Проверяем производство»: Лерчек с бойфрендом посетили фабрику, где делают косметику ее бренда

Вместе с Луисом Валерия Чекалина тщательно отслеживает все этапы изготовления косметики, уделяя особое внимание соответствию высоким стандартам. Визит на фабрику позволил ей еще раз убедиться в надежности процесса и готовности команды к выпуску свежих коллекций.

«Скоро у нас выходят новинки. Еще хотим поблагодарить за веру в бренд. За то, что пользуетесь им», — обратилась Лерчек к поклонникам.

Валерия Чекалина уже несколько месяцев борется с раком желудка четвертой стадии. Болезнь была выявлена у нее после рождения четвертого ребенка.

Лерчек удается вести активную жизнь на фоне курсов химиотерапии, она прошла их уже несколько. Из-за того, что блогерша занимается бизнесом, ходит в спортзал и сохраняет позитивный настрой, ее подозревают в симуляции рака. Лерчек опровергает эти домыслы, заявляя, что ведет себя так, как ей позволяет самочувствие.