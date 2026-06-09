«Проверяем производство»: Лерчек с бойфрендом посетили фабрику, где делают косметику ее бренда

Преодолевая серьезные испытания, многие находят в себе силы двигаться вперед и воплощать новые идеи. Яркий пример такой стойкости — блогер Лерчек, которая, несмотря на борьбу с раком, активно развивает собственный косметический бренд. Недавно она посетила производственную площадку, где создают продукцию под ее маркой, и вместе с возлюбленным Луисом лично проверила, как обеспечивается качество товаров.
Пара поделилась кадрами, которые были сделаны на фабрике.
«Мы проверяем производство. Мы пришли посмотреть, как они делают наш продукт», — рассказал Луис в кадре.
Луис и Лерчек на производстве. Фото: соцсети
Вместе с Луисом Валерия Чекалина тщательно отслеживает все этапы изготовления косметики, уделяя особое внимание соответствию высоким стандартам. Визит на фабрику позволил ей еще раз убедиться в надежности процесса и готовности команды к выпуску свежих коллекций.
«Скоро у нас выходят новинки. Еще хотим поблагодарить за веру в бренд. За то, что пользуетесь им», — обратилась Лерчек к поклонникам.
Валерия Чекалина уже несколько месяцев борется с раком желудка четвертой стадии. Болезнь была выявлена у нее после рождения четвертого ребенка.
Лерчек удается вести активную жизнь на фоне курсов химиотерапии, она прошла их уже несколько. Из-за того, что блогерша занимается бизнесом, ходит в спортзал и сохраняет позитивный настрой, ее подозревают в симуляции рака. Лерчек опровергает эти домыслы, заявляя, что ведет себя так, как ей позволяет самочувствие.