«Провальный» «Колобок» заработал 554 миллиона в прокате, и будет продолжение

Фильм «Последний богатырь. Колобок» получит продолжение. Об этом сообщил режиссер картины Антон Маслов.

Почему «Колобка» травили в соцсетях

Сказка о приключениях сказочного персонажа с лицом, напоминающим Гарика Харламова, наделала много шума. Сначала в соцсетях писали, что лента провалилась в прокате. Мол, за первые выходные показа в кинотеатрах было выкуплено всего лишь несколько билетов.

Травлю сказке, в большей степени, устроили, поскольку из-за нее прокатчики на две недели перенесли премьеру новой части «Человека-паука».

Но, видимо, на волне этого обсуждения зрители решили посмотреть, чем же так плох «Колобок». И увидели, что на самом деле это добрая сказка о нелегком выборе, который порой делает каждый из нас, и о том, что красота в глазах смотрящего. Хотя, конечно, нашлись и такие, кому фильм не понравился.

И сколько он заработал в прокате

В итоге за 11 дней картина заработала 554 миллиона рублей. В общем, сказка даже возглавила отечественный кинопрокат.

А вы уже посмотрели «Колобка»? Делитесь в комментариях!