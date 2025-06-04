Против Вики Бони возбуждено дело: "Стали использовать какие-то люди"

Бывшая участница реалити-шоу 'Дом-2', телеведущая, светская львица и покоротельница Эвереста Вика Боня попала в поле зрения правоохранительных структур.
Как сообщает телеграм-канал
Вика Боня в курсе происходящего и прекрасно знает, почему ей прилетело именно по такой статье.
Как отметила Боня, неприятности обрушились на нее из-за сайта, который раньше принадлежал ей, а теперь —другим людям.
"Мы его перестали использовать. И его стали использовать какие-то люди, которые там рекламировали наркотики и в Даркнете", — прокомментировала Вика Боня ситуацию.
Совсем недавно Вика Боня спустилась с гор. В мае теледива покорила Эверест, поднявшись на самую высокую точку мира.
Восхождение было сопряжено с опасностями. Вику Боню в какой-то момент даже эвакуировали из высокогорного лагеря на вертолете. Из-за кислородного голодания она впала в кому.
Несколько дней Боня приходила в себя, а затем продолжила путь к своей мечте и сумела покорить Эверест.
Из-за восхождения Виктория Боня впервые за много лет пропустила кинофестиваль в Каннах, на красных дорожках которого ранее обожала производить фурор.
Читайте также: