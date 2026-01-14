Против картинок в Pinterest: как на самом деле живет Ксения Собчак - показала обставленную квартиру

Телеведущая Ксения Собчак наконец показала поклонникам, как выглядит ее собственная квартира, над интерьером которой она работала много лет.

Причем главный посыл телеведущей был направлен против современных трендов, которые она назвала безжизненными. По ее словам, многие люди живут в пространствах, похожих на "дубайскую дорогую гостиницу", или бездумно копируют картинки из соцсетей.

"Все гладенькое, ладненькое, но абсолютно никакое", — заявила она.

В противовес этому Ксения видит хороший дизайн как проявление индивидуальности, умение смешивать сложные фактуры и стили, а также намеренно нарушать правила.

Почему Собчак не стала дизайнером

Собчак призналась, что серьезно думала о смене профессии, но передумала. Причиной стали ее потенциальные клиенты. Она заметила, что люди, восхищающиеся ее домом, часто считают, что могут и сами легко исправить работу профессионала.

"Люди почему-то не пытаются рулить самолетом, не имея образования, или делать операции на сердце, но все хотят исправить работу дизайнера", — с иронией отметила телеведущая.

По ее мнению, делать это можно, только имея глубокие знания и большой опыт.

История каждой вещи: блошиные рынки и антиквариат

Свою квартиру Ксения называет личным проектом, который собирала много лет. Она не покупала готовые решения, а искала каждую деталь отдельно — на блошиных рынках, в антикварных лавках и у арт-дилеров. Такой подход, по ее словам, позволил создать живое и уникальное пространство.

В конце своего поста Ксения, как обычно, затронула и более серьезные темы, отметив, что главное в ее работе — не лайки, а смысл и возможность делать добрые дела. Она пожелала в новом году больше важной работы и мира, поблагодарив всех, кто ее поддерживает.