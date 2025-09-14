Проскурякова привела 9-летнюю дочь Николаева на урок рисования в Сад «Эрмитаж»

Юлия Проскурякова оставила без внимания недавний выпад Аллы Пугачевой. Та дала интервью Катерине Гордеевой* (признана иноагентом в РФ), заявив, что уже давно не поддерживает связь с именитым композитором Игорем Николаевым.

Обида Пугачевой на Николаева

Примадонна заявила, что не созванивается с музыкантом. Хотя раньше он был частым гостем в замке артистки в деревне Грязь. А сейчас Алла Борисовна даже не желает знать, как живет ее кум. Вместе с Николаевым певица крестила своих детей — двойняшек Гарри и Лизу.