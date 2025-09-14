Проскурякова привела 9-летнюю дочь Николаева на урок рисования в Сад «Эрмитаж»

Юлия Проскурякова оставила без внимания недавний выпад Аллы Пугачевой. Та дала интервью Катерине Гордеевой* (признана иноагентом в РФ), заявив, что уже давно не поддерживает связь с именитым композитором Игорем Николаевым.
Обида Пугачевой на Николаева
Примадонна заявила, что не созванивается с музыкантом. Хотя раньше он был частым гостем в замке артистки в деревне Грязь. А сейчас Алла Борисовна даже не желает знать, как живет ее кум. Вместе с Николаевым певица крестила своих детей — двойняшек Гарри и Лизу.
"Как-то нет особого желания с ним общаться. Он пришел на телевидение и ему сказали: “Не вспоминать о Пугачевой и Королевой!” И он сказал: "Хорошо".
Вот если бы мне так сказали, не вспоминать об Игоре Николаеве, я бы не пошла. Для меня как человек он стал просто..." - призналась Пугачева.
Дочка Юлии Проскуряковой Вероника на уроке рисования в Саду "Эрмитаж". Фото: соцсети
Проскурякова показала дочку Веронику
Вместе с дочкой Вероникой, которой девять лет, Проскурякова пришла на урок рисования в Сад "Эрмитаж". Свою наследницу певица засняла для stories микроблога за мольбертом. Поклонники подметили, что у девочки есть талант.
Похоже, что Юлия не обратила внимание на слова Примадонны. Вероятно, Проскурякова уже много лет не виделась с семьей Аллы Борисовны. Хотя раньше певица говорила, что ее дочка Ника очень привязана к двойняшкам Гарри и Лизе. И считает их своими близкими друзьями. Однако переезд семьи в Израиль помешал дальнейшему общению детей.
Кстати, своим детям артистка также не позволяет пользоваться интернетом. У двойняшек Гарри и Лизы нет соцсетей, они не знают, что об их семье пишут в новостных сводках.
* Катерина Гордеева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.
Читайте также: