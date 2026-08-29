«Прощай»: Иван Ургант сообщил о смерти домашнего питомца

Впервые Компот появился на публике в 2012 году — Иван показал его в эфире программы «Вечерний Ургант». С тех пор обаятельный корги запомнился зрителям: он стал одним из тех милых «постоянных гостей» шоу, которые невольно вызывают улыбку. Его появление в кадре всегда добавляло эфиру уюта и легкой домашней атмосферы.

Новость о смерти Компота отозвалась в сердцах поклонников телеведущего: под постом появились десятки комментариев с соболезнованиями. Для многих этот пес был частью привычного образа «Вечернего Урганта», маленьким, но важным штрихом, который делал передачу теплее.

Потеря питомца — это всегда тихое горе, которое не требует громких слов. И в лаконичном, но таком наполненном чувствами послании Ивана Урганта слышится и благодарность за годы рядом, и искренняя печаль от расставания с тем, кто был по‑настоящему «своим».

А вы помните корги Ивана Урганта Компота по эфирам на ТВ? Поделитесь в комментариях.