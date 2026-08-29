«Прощай»: Иван Ургант сообщил о смерти домашнего питомца

Для многих домашних питомцев место в семье — не просто уголок у двери, а центр маленького мира, где их любят безоговорочно. И когда этот мир теряет кого‑то из своих, боль бывает по‑настоящему острой — даже если со стороны кажется, что речь идет «всего лишь» о собаке. Шоумен Иван Ургант поделился с поклонниками тяжелой новостью: не стало его корги по кличке Компот.
В трогательном посте телеведущий попрощался с верным другом.
«Прощай, наш добрый, верный, умный и бесстрашный мальчик…» — написал Иван Ургант.
В этих словах — вся глубина утраты: Компот был не просто питомцем, а полноправным членом семьи, к которому относились с особой теплотой и заботой.
Иван Ургант и его корги Компот. Фото: соцсети
Впервые Компот появился на публике в 2012 году — Иван показал его в эфире программы «Вечерний Ургант». С тех пор обаятельный корги запомнился зрителям: он стал одним из тех милых «постоянных гостей» шоу, которые невольно вызывают улыбку. Его появление в кадре всегда добавляло эфиру уюта и легкой домашней атмосферы.
Новость о смерти Компота отозвалась в сердцах поклонников телеведущего: под постом появились десятки комментариев с соболезнованиями. Для многих этот пес был частью привычного образа «Вечернего Урганта», маленьким, но важным штрихом, который делал передачу теплее.
Потеря питомца — это всегда тихое горе, которое не требует громких слов. И в лаконичном, но таком наполненном чувствами послании Ивана Урганта слышится и благодарность за годы рядом, и искренняя печаль от расставания с тем, кто был по‑настоящему «своим».
А вы помните корги Ивана Урганта Компота по эфирам на ТВ? Поделитесь в комментариях.