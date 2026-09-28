Прощание с Сергеем Соседовым пройдет 30 сентября на Троекуровском кладбище

Прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым запланировано на 30 сентября. Об этом сообщается 28 сентября 2026 года.

Церемония пройдет в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве по адресу: улица Рябиновая, дом 24. Начало запланировано на 11:00.

После траурной церемонии Соседова планируют похоронить на Перепечинском кладбище в Московской области. Там покоится его отец.

Напомним, что Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в Нерюнгри, куда приехал в качестве главы жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока». По данным патологоанатомов, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг — последствия падения с лестницы в отеле. Критику было 58 лет.

Тело Соседова доставили в Москву 28 сентября. Критик был известен как ведущий программы «Акулы пера» на ТВ-6, постоянный член жюри шоу «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!» на НТВ, а также автор ток-шоу «За гранью».