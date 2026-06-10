Прощание с Людмилой Чурсиной пройдет в Санкт-Петербурге

Имя Людмилы Чурсиной навсегда вписано в золотой фонд отечественного искусства. Ее образы — глубокие, искренние, неподражаемые — покоряли зрителей нескольких поколений. Теперь пришло время последнего поклона: семья артистки определила место ее упокоения.

Место последнего пристанища народной артистки СССР Людмилы Чурсиной — Санкт‑Петербург. Такую информацию предоставили изданию aif.ru представители Театра Российской Армии, на сцене которого долгие годы блистала актриса.

«По предварительным данным, по решению семьи Людмилы Чурсиной ее похоронят в Санкт‑Петербурге. Дата похорон и точное место пока неизвестны», — уточнили в пресс‑службе театра.

В театре ранее делились сведениями о том, что заключительный спектакль с участием Людмилы Алексеевны состоялся осенью минувшего года — в дальнейшем состояние её здоровья стало стремительно ухудшаться. До своего 85‑летия актриса не дожила всего месяц. На протяжении многих лет она мужественно противостояла хронической обструктивной болезни легких. Согласно данным осведомленных источников, к перечню недугов добавился и онкологический диагноз.

Кинематографический путь Людмилы Чурсиной начался в конце 1950‑х годов. В ее фильмографии — ленты, ставшие эталонами советского киноискусства: «Когда деревья были большими», «Донская повесть», «Два билета на дневной сеанс», «Виринея», «Журавушка», «Олеся», «Угрюм‑река», «Любовь Яровая», «Долгая дорога в дюнах» и множество других картин.

Талант Чурсиной не утратил актуальности и в новую эпоху: режиссеры продолжали приглашать ее в свои проекты, а зрители тепло принимали ее новые работы. Среди заметных ролей в современном кино и на телевидении — образы, созданные в сериалах «Маргоша», «Интерны», «Райские яблочки», «Чисто московские убийства», «До смерти красива».