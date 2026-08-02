Прокуроры обжалуют приговор Лерчек и потребуют ужесточения наказания

В надзорном ведомстве сочли наказание слишком мягким и намерены добиваться его пересмотра в Мосгорсуде.

По информации источника ТАСС, прокуратура считает решение районного суда недостаточно строгим. В апелляционном представлении надзорное ведомство будет настаивать на ужесточении меры пресечения и просить назначить блогеру шесть лет условного срока.

Кроме того, прокуроры хотят увеличить период запрета на продвижение бренда в интернете с трех до пяти лет.

Напомним, уголовное дело в отношении Чекалиной и ее бывшего мужа Артема Чекалина было возбуждено в начале 2024 года. Супругов обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в незаконной организации азартных игр. По версии следствия, фигуранты могли вывести за рубеж более 250 миллионов рублей.

В марте 2026 года суд приостановил дело в отношении самой Валерии из-за тяжелого заболевания — у блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами.

Позже, после заключения врачей онкоцентра имени Блохина об отсутствии противопоказаний для участия в заседаниях, процесс был возобновлен.

Ранее Гагаринский суд Москвы принял решение о пересмотре уголовного дела с самого начала. Заседания проходят в закрытом режиме в связи с наличием медицинских данных, не подлежащих разглашению.

Сама Чекалина передвигается с помощью трости и регулярно появляется на заседаниях в сопровождении своего возлюбленного Луиса Сквиччиарини.