Проклова объяснила отказ сниматься в кино: "Роли каких-то вдов милиционеров"

72-летняя актриса Елена Проклова уже больше пяти лет не появляется на экранах. Звезда больше не снимается в кино. Елена Проклова озвучила причину, по которой отказывается от ролей.

Что предлагают режиссеры Елене Прокловой

Елена Проклова не скрывает, что не прочь продолжить свою кинокарьеру. В 72 года актриса прекрасно выглядит и сохранила блестящую работоспособность. Но есть проблема с ролями: Прокловой все время предлагают не то, что она хотела бы сыграть.

"Это все время роли каких-то вдов то милиционеров погибших, то бандюков. И каждый раз стоишь у гроба и страдаешь. Не важно, кто там лежит. Но мне эти роли правда неинтересны, хотя очень жаль этих женщин", — поделилась Елена Проклова.

Как сейчас живет Елена Проклова

Елена Проклова десять лет назад развелась с третьим мужем, бизнесменом Андреем Тришиным. Сейчас она живет в собственном доме в Сочи. Две дочери Прокловой, Арина и Полина, настаивают, чтобы мама перебралась в Москву, ближе к ним. Но Елена Игоревна пока не соглашается, ей нравится жить в тепле и на берегу моря.

Елена Проклова не скрывает, что со временем хотела бы поселиться в Доме ветеранов сцены имени Яблочкиной. Проклова так и говорит, что мечтает там 'полежать под старость'.

"Мне кажется, там очень интересно. Во-первых, все сверстники. Во-вторых, там есть с кем поговорить на темы, которые мне интересны", — поделилась Елена Проклова в программе RTVI 'Легенда'.

Скандал с участием Елены Прокловой

Несколько лет назад в интервью программе 'Секрет на миллион' Елена Проклова сделала сенсационное признание. Актриса рассказала, как ее, совсем юную девочку, развращал взрослый актер. Имени она не назвала. Но знающие люди быстро поняли, что речь идет об Олеге Табакове.

На момент откровений Прокловой Олега Павловича уже не было в живых. Зато на признания Елены Игоревны отреагировала его вдова. Марина Зудина написала, что ей 'стыдно за пожилую женщину'. Таким образом, Зудина подтвердила, что речь в программе 'Секрет на миллион' шла о ее покойном муже.

Елена Проклова позже признавалась, что сделала эти заявления только ради юных актрис и актеров. Их родители должны понимать, что может произойти с их детьми, которые попадают во взрослую творческую среду.

