Прохор Шаляпин высказался о квартирах от своих возлюбленных: "Пришел к этому совершенно недавно"

Певец Прохор Шаляпин в интервью изданию "Караван историй" опроверг распространяемую информацию о получении им недвижимости в дар от своих спутниц. Он категорически отрицал, что какая-либо из любимых женщин оформляла на него жилье.

Прохор Шаляпин: "Первая своя квартира в Москве у меня появилась всего лишь пять лет назад"

Артист подчеркнул, что все его московское имущество является результатом собственных заработков. Так же, как и большинство рядовых россиян, он брал ипотеку. Правда, гасил ее досрочно.

"Так скажем, пришел к этому совершенно недавно, потому что первая своя квартира в Москве у меня появилась всего лишь пять лет назад. Она была скромная, 52 метра, и я радовался, считал, что достиг апогея", - отметил Прохор.

Получил ли Прохор Шаляпин наследство от Татьяны Дэвис?

Также Прохор Шаляпин сообщил, что после смерти своей состоятельной супруги Татьяны Дэвис в 2021 году не получил от нее наследства. По его словам, вскоре после свадьбы в Лас-Вегасе Дэвис настояла на заключении брачного договора.

Этот документ полностью исключал права Шаляпина как на имущество жены, так и на ее наследство. Артист добавил, что никогда ничего не требовал от супруги и считал, что даже при отсутствии контракта у него не было бы моральных оснований претендовать на ее собственность

А вы уже заработали на свою квартиру в Москве? Делитесь в комментариях!