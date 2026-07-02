Прохор Шаляпин признался, что ради славы прошел через постель

Артист, прославившийся после «Фабрики звезд-6», заявил, что интимные связи в шоу-бизнесе существуют, но, видимо, он выбирал неправильных партнеров.

По словам Шаляпина, секс с нужными людьми мог бы ускорить его путь на вершину, но в его случае все сложилось иначе.

«Диван в шоу-бизнесе не все решает, но присутствует. И те, кто говорит, что они таких методов не применяют, — врут. Конечно, я тоже через это проходил, и не раз. Но я не жалею ни о чем, просто время было такое, и я был готов на все», — поделился он.

Прохор уточнил, что многие его коллеги добивались успеха именно через постель, но он, к сожалению, «прыгал в койку» не с теми людьми, которые могли бы реально помочь.

«Я понимал, что не с теми людьми я прыгал в койку. Потому что я бы уже давно был на вершине», — признался артист.

Также Шаляпин рассказал, что в последнее время активно работает над новым материалом и мечтает о возвращении в большое телевидение.

Однако он признает, что конкуренция в шоу-бизнесе высока, и старые методы продвижения уже не работают так, как раньше.

Прохор Шаляпин (настоящее имя — Андрей Захаров) родился в Волгограде. Широкую известность получил в 2006 году, став финалистом проекта «Фабрика звезд-6». Его карьера сопровождалась чередой громких романов с возрастными женщинами, а также участием в реалити-шоу и скандальных интервью.

В последние годы артист пытается переосмыслить свои прошлые решения и вернуться на большую сцену.