Прохор Шаляпин пожаловался на плохое самочувствие: «Мне плохо»

Артист пожаловался на сильное головокружение, которое, по его словам, длилось несколько дней.

Как сообщил Шаляпин, он решил принимать успокоительные и БАДы для улучшения качества сна.

Певец пояснил, что несмотря на то, что он спит по девять часов, фаза глубокого сна у него длится всего час, из-за чего мозг не успевает полноценно расслабиться.

«В итоге на следующий день у меня сильно кружилась голова. Словно пьяный ходил. Полегчало только вчера, так что будьте осторожны!» — обратился к подписчикам артист.

Шаляпин предположил, что причиной плохого самочувствия могла стать подделка БАДов или превышение дозировки. Он подчеркнул, что принимал легкие снотворные, а не тяжелые транквилизаторы, и не ожидал такой реакции организма.

«Вы даже не представляете, как мне было плохо. Я ведь человек малопьющий... И ведь не транквилизаторы же, не какие-то тяжелые препараты, а легкие таблеточки для сна», — пожаловался певец.

Это не первый случай, когда Шаляпин сталкивается с проблемами из-за пищевых привычек. В 2025 году артист уже попадал в больницу после того, как съел полкило шоколадной пасты за один раз.

Тогда врачи диагностировали у него пищевое расстройство. Певец признавался, что иногда «нападает на еду» и не контролирует количество съеденного.