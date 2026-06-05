Прохор Шаляпин оказался владельцем недвижимости на 150 млн рублей

Эксперты провели инвентаризацию объектов недвижимости, принадлежащих Прохору Шаляпину, и выяснили: общая стоимость его владений превышает 150 миллионов рублей. Жилье Шаляпин приобрел буквально за последнее время.

В начале 2025 года артист приобрел квартиру в Мытищах — жилье предназначалось для его матери. Совокупные затраты на приобретение, отделку и обустройство составили порядка 14 миллионов рублей.

Помимо этого, в собственности исполнителя числятся две московские квартиры. Одну из них Шаляпин выкупил летом 2025 года: объект расположен в том же доме и на том же этаже, где проживает сам певец. В одной из бесед с журналистами он отмечал, что в его главной квартире (ее площадь — около 130 кв. м) стало не хватать места для хранения вещей. Новое помещение артист планирует переоборудовать: там появятся гардеробная, зона отдыха и комната для приема гостей.

Наиболее престижным активом в портфеле недвижимости Шаляпина стала четвертая квартира — просторный объект в Сочи площадью 400 кв. м. Это жилье досталось Прохору Шаляпину в наследство от приятельницы его бабушки. Ориентировочная рыночная стоимость подобных объектов достигает 130 миллионов рублей, что подтверждают расценки на профильных сайтах по продаже недвижимости.

На текущий момент Шаляпин сдает сочинскую квартиру — совместно с внуком прежней собственницы.

Прохор Шаляпин не так давно признавался, что в последнее время стал востребованным. У него нет отбоя от предложений о работе. Прохора приглашают на съемки, он ведет знаковые мероприятия. А дома Шаляпин хранит янтарных слонов для привлечения денег.

По материалам «Звездач»