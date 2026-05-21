Прохор Шаляпин хранит дома янтарных слонов для привлечения денег

По словам певца, он держит дома янтарных слонов, привезенных из Калининграда. Он рассказал, что фигурки должны стоять хоботом вверх и быть повернуты к солнечному свету.

Также артист соблюдает и другие денежные приметы: гремит монетами в новолуние и гладит по животу статуэтку жабы.

Свою позицию по отношению к финансам певец называет «золотой серединой». Он старается не впадать в крайности и действовать по совести. Шаляпин добавил, что никогда не будет рисковать здоровьем ради больших денег, поэтому отказывается от участия в экстремальных телепроектах.

Артист считает, что деньги становятся «грязными», если они получены нечестным путем — украдены у государства, предприятия или граждан. При этом «легкие» деньги, по его мнению, тоже существуют.

В качестве примера он привел блогерскую деятельность: по словам Шаляпина, там можно зарабатывать большие суммы без особого физического труда. Однако он подчеркнул, что это все равно труд, и сравнил его с работой шахтера или сотрудника скорой помощи, которые получают значительно меньше.

На вопрос о выражении «деньги не пахнут» певец ответил с иронией:

«Деньги пахнут тройным одеколоном».

Прохор Шаляпин (настоящее имя — Андрей Захаренков) — российский певец и телеведущий. Он стал известен после участия в проекте «Фабрика звезд». В последние годы артист часто привлекает внимание публики эпатажными высказываниями и поступками.

Например, в начале мая 2026 года он вызвал скандал, опубликовав сгенерированные нейросетью фотографии, на которых он стоит рядом с президентом Владимиром Путиным на Параде Победы.

Также Шаляпин известен своей любовью к роскоши и дорогим вещам. При этом он неоднократно заявлял, что не одобряет экстремальную экономию и не готов рисковать здоровьем.

Его дом, по словам самого певца, наполнен необычными предметами — помимо янтарных слонов, там есть коллекция картин и антиквариат. Талисманы для привлечения удачи артист коллекционирует уже несколько лет и верит, что они действительно работают.

Свои откровения о приметах Шаляпин сделал накануне премьеры фильма Гая Ричи «Грязные деньги», что, вероятно, и подтолкнуло его к размышлениям о природе финансов.