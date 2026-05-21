Прохор Шаляпин хранит дома янтарных слонов для привлечения денег

Певец Прохор Шаляпин. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Певец Прохор Шаляпин раскрыл необычные детали своего быта. Артист признался, что использует талисманы для привлечения финансового благополучия.

По словам певца, он держит дома янтарных слонов, привезенных из Калининграда. Он рассказал, что фигурки должны стоять хоботом вверх и быть повернуты к солнечному свету.

Также артист соблюдает и другие денежные приметы: гремит монетами в новолуние и гладит по животу статуэтку жабы.

Свою позицию по отношению к финансам певец называет «золотой серединой». Он старается не впадать в крайности и действовать по совести. Шаляпин добавил, что никогда не будет рисковать здоровьем ради больших денег, поэтому отказывается от участия в экстремальных телепроектах.

Артист считает, что деньги становятся «грязными», если они получены нечестным путем — украдены у государства, предприятия или граждан. При этом «легкие» деньги, по его мнению, тоже существуют.

В качестве примера он привел блогерскую деятельность: по словам Шаляпина, там можно зарабатывать большие суммы без особого физического труда. Однако он подчеркнул, что это все равно труд, и сравнил его с работой шахтера или сотрудника скорой помощи, которые получают значительно меньше.

На вопрос о выражении «деньги не пахнут» певец ответил с иронией:

«Деньги пахнут тройным одеколоном».

Прохор Шаляпин (настоящее имя — Андрей Захаренков) — российский певец и телеведущий. Он стал известен после участия в проекте «Фабрика звезд». В последние годы артист часто привлекает внимание публики эпатажными высказываниями и поступками.

Например, в начале мая 2026 года он вызвал скандал, опубликовав сгенерированные нейросетью фотографии, на которых он стоит рядом с президентом Владимиром Путиным на Параде Победы.

Также Шаляпин известен своей любовью к роскоши и дорогим вещам. При этом он неоднократно заявлял, что не одобряет экстремальную экономию и не готов рисковать здоровьем.

Его дом, по словам самого певца, наполнен необычными предметами — помимо янтарных слонов, там есть коллекция картин и антиквариат. Талисманы для привлечения удачи артист коллекционирует уже несколько лет и верит, что они действительно работают.

Свои откровения о приметах Шаляпин сделал накануне премьеры фильма Гая Ричи «Грязные деньги», что, вероятно, и подтолкнуло его к размышлениям о природе финансов.

