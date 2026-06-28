Продюсеры стали экономить на звездах миллионы рублей с помощью нейросетей

По данным Telegram-канала Mash, такой метод позволяет сэкономить до миллиона рублей за смену.

Студии и промо-агентства ищут людей с тем же ростом, комплекцией и размером одежды, что и у артистов. Им платят несколько тысяч рублей, снимают в кадре, а затем «приклеивают» лицо нужного актера.

Стоимость такого дублера — от 5 до 15 тысяч рублей за смену, что несопоставимо с гонорарами звезд.

Такой кастинг недавно объявили для постера фильма «Мой папа — медведь». Искали дублеров Романа Курцына, Бориса Дергачева и Андрея Пынзару.

По данным источника, аналогичную схему уже использовали в проектах с Юлией Пересильд, Иваном Добронравовым и Эвелиной Бледанс.

Съемочный день Юлии Пересильд оценивают в 300–500 тысяч рублей. У Романа Курцына — примерно столько же. Экономия при использовании дублера с дорисовкой лица достигает 600 тысяч – 1 миллиона рублей за один день работы.

В индустрии отмечают, что это не первый случай использования технологий для замены актеров. Подобные методы уже применялись в некоторых проектах для создания массовых сцен или сложных трюков.

Однако сейчас речь идет о системном подходе, когда дублеры нанимаются специально для рекламных материалов и постеров, где лицо знаменитости является ключевым элементом.