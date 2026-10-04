Продюсера Никиты Джигурды отправили за решетку в Таиланде

Продюсер Екатерина, работающая с Никитой Джигурдой, оказалась в непростой ситуации в Таиланде — ее задержали во время проверки документов и поместили под стражу. Причиной стало отсутствие обратного билета в Россию.

Как выяснилось, Екатерина обычно пользуется ускоренной процедурой прохождения формальностей — так называемым фаст‑треком. Но в этот раз она решила не идти по зеленому коридору, а пройти контроль вместе с остальными пассажирами — именно там ее остановили полицейские.

Больше 12 часов продюсер провела за решеткой. Условия в камере оказались суровыми: там было очень холодно, и Екатерине пришлось укрываться несколькими одеялами сразу. К тому же ей не предоставляли еду — все время пребывания в заключении она покупала продукты за собственные деньги.

Освободили Екатерину рано утром, примерно в семь часов. Теперь она вспоминает этот эпизод как серьезное испытание, которое вряд ли захочет повторить.

По материалам Baza