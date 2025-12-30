Продюсера Андрей Разина заочно арестовали за аферу на 500 млн

Во вторник, 30 декабря, стало известно, что суд заочно арестовал продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина. Данная информация содержится в картотеке суда общей юрисдикции города Москвы. Также ранее его объявили в международный розыск. Разина обвиняла в мошенничестве на 500 млн рублей.

Судебное дело Разина

Данная афера на крупную сумму была связана с творчеством группы "Ласковый май". Точнее с персоной Сергея Кузнецова. Именно он получил права на песни коллектива после смерти Юрия Шатунова.

Когда артист скончался, начались бесконечные суды. Разин утверждал, что Шатунов не имеет никакого права исполнять песню "Белые розы". При этом у продюсера на эту композицию прав также не было. Они числились за Кузнецовым.

Однако Разин выигрывал первые суды, основываясь на договоре, который якобы был подписан еще в 1992 году. В них числится подпись Сергея Кузнецова. Согласно этому он передал права на песни "Ласкового мая" Разину. Но позже выяснилось, что все эти документы — подделка, пишет kp.ru. И никаких прав на композиции продюсер от Кузнецова не получал.

Скандал после смерти Шатунова

Разин не остановился даже после того, как вся правда вскрылась. Судиться продюсер продолжил и после смерти Шатунова в 2022 году. Спустя два года суд признал исключительное право на хиты "Ласкового мая" за семьей покойного солиста группы.

В ноябре 2025 года Андрей Разин выступил с новым заявлением. Он говорил, что вдова Юрия Светлана якобы "обворовала и облапошила" Кузнецова. За дело снова взялись правоохранители. Они-то и установили, кто прав в этом деле. Оказалось, что Сергея вокруг пальца обвели вовсе не Шатуновы.

Против Разина тогда были выдвинуты обвинения. Его объявили в международный розыск. А затем и заочно арестовали. По слухам, сейчас продюсер скрывается в Турции.

