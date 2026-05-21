Продюсер Дзюник назвал брак Андреевой и Бондарчука «мыльным пузырем»

Соответствующее решение мировой судья судебного участка №244 района Донской вынес 19 мая. Иск об разводе подала сама актриса ещё в апреле 2026 года, а спустя девять лет после начала отношений и шесть лет официального брака их союз прекратил существование.

Продюсер Леонид Дзюник, который хорошо знаком с обоими артистами и долгое время работал в шоу-бизнесе, не стал скрывать своего скепсиса. В интервью изданию Woman.ru он заявил, что с самого начала не верил в искренность этого союза.

«Все это, как бы сказать корректнее, мыльный пузырь, который лопнул. Паулина — девочка красивая, талантливая. Но вот у нас режиссеры слегка не от мира сего. А ей надо было двигаться, как-то строить карьеру... Это была не любовь, а пиар», — заявил Дзюник.

По мнению продюсера, в начале между Бондарчуком и Андреевой действительно «проскочила искра», однако она очень быстро погасла. При этом интерес публики к паре не угас, и он был выгоден им обоим с точки зрения медийности.

Дзюник также убежден, что даже сама история с разводом — это часть продуманной пиар-стратегии. Он намекнул, что у каждого из супругов были другие люди ещё до того, как они официально объявили о расставании.

«Настоящие отношения длились недолго, к тому моменту, как заговорили о разводе, каждый был сам по себе. Даже сама история с разводом тогда — это тоже пиар. К ней привлекали внимание, ее продвигали отдельно от него», — раскрыл «секрет» продюсер.

Напомним, что в марте 2025 года Паулина Андреева уже делала заявление о расставании с мужем. Однако тогда пост был удален, и в СМИ появилась информация о возможном примирении супругов.

Пара даже успела приобрести новую квартиру в Москве, надеясь сохранить семью. Однако окончательная точка в этой истории была поставлена только сейчас, когда суд официально удовлетворил иск.

У пары растет общий сын Иван, родившийся в 2021 году. Как сообщается, ребенок остался жить с матерью в Санкт-Петербурге, тогда как Бондарчук продолжает свою деятельность в Москве. По данным источника, режиссер обеспечил бывшую жену жильем.