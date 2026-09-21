Продюсер Дворцов о разводе Стаса Михайлова: «Отношения изжили себя»

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов, близкий к семье народного артиста России, подтвердил факт развода и объяснил, что супруги решили пойти разными дорогами без скандалов и ругани.

По его словам, отношения просто изжили себя, и никакой измены в этой истории нет. Дворцов также не исключил, что Стас и Инна могут записать совместную песню даже после развода, поскольку им удалось сохранить дружеские отношения.

«Решили пойти своими дорогами без ругани. Может, и будет фит на сцене у них, но не факт. Отношения изжили себя, но никакой измены там нет», — заявил продюсер.

Ранее сама Инна Михайлова вышла на связь в соцсетях и попросила подписчиков не писать ей по поводу нового образа и внешнего вида певца.

Она подтвердила, что рассталась с мужем, с которым прожила в браке более десяти лет. Позже она опубликовала трогательное поздравление с днем рождения их младшей дочери Марии, которой исполнилось 14 лет.

Напомним, что Стас Михайлов и Инна Пономарева познакомились в 2006 году, а официально поженились в 2011-м. У пары две общие дочери — 17-летняя Иванна и 14-летняя Мария. Помимо этого, у каждого из супругов есть дети от предыдущих отношений.