Продолжает бороться: активист воюет с Киркоровым из-за личного причала поп-короля

Филипп Киркоров. Фото: Ольга Юшкова / КП

Общественный деятель Глеб Рыськов обжаловал решение суда в пользу Филиппа Киркорова о причале.

Общественный деятель и активист Глеб Рыськов обжаловал решение Красногорского суда. Оно позволило певцу Филиппу Киркорову на законных основаниях установить пирс и теннисный корт в природоохранной зоне Москвы‑реки.

Предыстория: первый иск и решение суда

Конфликт вокруг построек на участке Киркорова возник не сегодня. Еще в феврале этого года Глеб Рыськов подал иск с требованием признать сооружения незаконными. Активист настаивал, что возведение пирса и теннисного корта в природоохранной зоне нарушает природоохранное законодательство и может нанести вред экосистеме Москвы‑реки.

Однако тогда суд отклонил требования Рыськова. Судебная инстанция признала постройки на участке Киркорова законными — то есть подтвердила, что при их возведении были соблюдены все необходимые нормы и процедуры.

Сейчас же Рыськов подал апелляцию на это решение суда. И по данным MK.RU, она принята к производству. Дело получит дальнейшее развитие в вышестоящей инстанции.

Почему активист не согласен с решением

Хотя официальные аргументы Глеба Рыськова в рамках нового обжалования пока не раскрыты полностью, можно предположить, что в своей жалобе он делает акцент на следующих моментах:

  • Экологические риски. Природоохранная зона Москвы‑реки имеет особый статус, и любое вмешательство в эту территорию должно проходить строгую проверку на соответствие экологическим нормам.
  • Процедурные нарушения. Возможно, активист считает, что при согласовании строительства были допущены ошибки или упущения — например, не проведены обязательные экологические экспертизы либо не учтены публичные слушания.
  • Прецедентный характер. Успешное оспаривание законности подобных построек может создать важный прецедент для защиты других природоохранных зон от застройки.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров отделался штрафом за перекрытый пирсом пляж в Подмосковье. Его сумма составила чуть более ста рублей.

