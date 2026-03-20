Продолжает бороться: активист воюет с Киркоровым из-за личного причала поп-короля

Общественный деятель и активист Глеб Рыськов обжаловал решение Красногорского суда. Оно позволило певцу Филиппу Киркорову на законных основаниях установить пирс и теннисный корт в природоохранной зоне Москвы‑реки.
Предыстория: первый иск и решение суда
Конфликт вокруг построек на участке Киркорова возник не сегодня. Еще в феврале этого года Глеб Рыськов подал иск с требованием признать сооружения незаконными. Активист настаивал, что возведение пирса и теннисного корта в природоохранной зоне нарушает природоохранное законодательство и может нанести вред экосистеме Москвы‑реки.
Однако тогда суд отклонил требования Рыськова. Судебная инстанция признала постройки на участке Киркорова законными — то есть подтвердила, что при их возведении были соблюдены все необходимые нормы и процедуры.
Сейчас же Рыськов подал апелляцию на это решение суда. И по данным
Почему активист не согласен с решением
Хотя официальные аргументы Глеба Рыськова в рамках нового обжалования пока не раскрыты полностью, можно предположить, что в своей жалобе он делает акцент на следующих моментах:
- Экологические риски. Природоохранная зона Москвы‑реки имеет особый статус, и любое вмешательство в эту территорию должно проходить строгую проверку на соответствие экологическим нормам.
- Процедурные нарушения. Возможно, активист считает, что при согласовании строительства были допущены ошибки или упущения — например, не проведены обязательные экологические экспертизы либо не учтены публичные слушания.
- Прецедентный характер. Успешное оспаривание законности подобных построек может создать важный прецедент для защиты других природоохранных зон от застройки.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров отделался штрафом за перекрытый пирсом пляж в Подмосковье. Его сумма составила чуть более ста рублей.
А вы как считаете, общественнику удастся добиться своего в борьбе с Киркоровым? Ответьте в комментариях.