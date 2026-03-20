Продолжает бороться: активист воюет с Киркоровым из-за личного причала поп-короля

Общественный деятель и активист Глеб Рыськов обжаловал решение Красногорского суда. Оно позволило певцу Филиппу Киркорову на законных основаниях установить пирс и теннисный корт в природоохранной зоне Москвы‑реки.

Предыстория: первый иск и решение суда

Конфликт вокруг построек на участке Киркорова возник не сегодня. Еще в феврале этого года Глеб Рыськов подал иск с требованием признать сооружения незаконными. Активист настаивал, что возведение пирса и теннисного корта в природоохранной зоне нарушает природоохранное законодательство и может нанести вред экосистеме Москвы‑реки.

Однако тогда суд отклонил требования Рыськова. Судебная инстанция признала постройки на участке Киркорова законными — то есть подтвердила, что при их возведении были соблюдены все необходимые нормы и процедуры.

Сейчас же Рыськов подал апелляцию на это решение суда. И по данным MK.RU , она принята к производству. Дело получит дальнейшее развитие в вышестоящей инстанции.

Почему активист не согласен с решением

Хотя официальные аргументы Глеба Рыськова в рамках нового обжалования пока не раскрыты полностью, можно предположить, что в своей жалобе он делает акцент на следующих моментах:

Экологические риски . Природоохранная зона Москвы‑реки имеет особый статус, и любое вмешательство в эту территорию должно проходить строгую проверку на соответствие экологическим нормам.

Процедурные нарушения. Возможно, активист считает, что при согласовании строительства были допущены ошибки или упущения — например, не проведены обязательные экологические экспертизы либо не учтены публичные слушания.

Прецедентный характер. Успешное оспаривание законности подобных построек может создать важный прецедент для защиты других природоохранных зон от застройки.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров отделался штрафом за перекрытый пирсом пляж в Подмосковье. Его сумма составила чуть более ста рублей.

