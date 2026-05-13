Продавец кружек проиграл суд из-за использования цитаты из «Брата-2»

Вопросы охраны авторских прав становятся все более актуальными в эпоху онлайн‑торговли. Даже короткая фраза из культового фильма может стать причиной судебного разбирательства. Яркий пример — недавнее решение суда по иску кинокомпании против продавца с маркетплейса, использовавшего узнаваемую цитату из фильма «Брат 2» в коммерческих целях.

Кинокомпания добилась выплаты компенсации за нарушение исключительных прав. Ответчик разместил на интернет‑площадке кружку с цитатой из легендарного фильма «Брат 2». По информации MK.RU , на товаре был воспроизведtн фрагмент знаменитой реплики Данилы Багрова, обращtнной в картине к американскому бизнесмену и наркоторговцу Ричарду Мэннису.

«Вот скажи мне, американец, в чем сила? Сила в правде», — такая надпись появилась на кружке.

Истец выявил факт неправомерного использования оригинальной цитаты в январе 2025 года.

Представители кинокомпании, одним из основателей которой был покойный режиссер Алексей Балабанов, указали, что продавец задействовал результаты интеллектуального труда и средства индивидуализации для получения прибыли без соответствующего разрешения. Хотя эта фраза давно стала крылатой и прочно вошла в обиход, судебные органы заключили: коммерческое использование цитаты без согласия правообладателя является нарушением. Таким образом, права истца были признаны нарушенными.

Согласно данным пресс‑службы Мосгорсуда, Бутырский районный суд вынес заочное решение и обязал ответчика выплатить: