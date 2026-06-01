Про Ларису Долину могут снять сериал: «Ведем переговоры»

Народная артистка России Лариса Долина выразила заинтересованность в создании фильма или сериала о своей жизни и творческом пути. Об этом она сообщила в комментарии РИА Новости.

Лариса Долина: «Я хочу, чтобы по моей жизни сняли фильм или сериал»

«Я хочу, чтобы по моей жизни сняли фильм или сериал. Кстати, мы уже ведем переговоры на этот счет», — рассказала Лариса Александровна.

В байопике могут показать не только творческую биографию артистки, но и скандал с квартирой в Хамовниках.

И вот тут-то может не обойтись без недовольства общественности и голосов хейтеров. Однако они не страшны артистке.

Как певица относится к хейтерам

Недавно певица заявила, что решила игнорировать критику в социальных сетях, поскольку не намерена тратить время и силы на ответы своим недоброжелателям.

Она отметила, что хейтеры вымещают на ней негатив, пытаясь заглушить собственные трудности, и напомнила, что все в руках Бога.

