«Про Игоря могу рассказывать часами»: Ширвиндт вспомнил, как узнал о национальности Золотовицкого

Вечер памяти в МХТ стал пространством теплых, живых воспоминаний — без пафоса, но с той самой интонацией, которая рождается только между близкими людьми. Игорь Золотовицкий в рассказах друзей представал не просто талантливым артистом, а человеком, умевшим превращать даже мимолетные моменты в маленькие праздники. Михаил Ширвиндт поделился трогательными историями о нем — и в этих зарисовках особенно ярко проступил характер Игоря Яковлевича.

На памятном вечере в МХТ Михаил Ширвиндт признался, что о Золотовицком можно говорить бесконечно — хоть часами, хоть сутками. В компании Александра Жигалкина, Юрия Стоянова и Ивана Урганта он создал программу, посвященную покойному другу. В ней Ширвиндт рассказал об одном забавном случае.

«Про Игоря могу рассказывать часами. Мы сняли «Гараж», посмотрите на YouTube. Много хорошего и интересного рассказали про Игоря. Я хочу показать вам Игоря, которого не все знают. Это коротенькие зарисовки. Первая. Это когда мы с Игорем вручали приз Еврейского конгресса «Скрипач на крыше» в Кремле моему папе. И тогда впервые выяснили национальность Игоря», — цитирует Михаила Ширвиндта MK.RU.

Именно в тот момент, как рассказал Ширвиндт‑младший, неожиданно приоткрылась одна личная деталь из жизни Золотовицкого: выяснилось, что он по национальности еврей. Этот факт долгое время оставался своего рода загадкой и всплыл именно в тот миг.

По словам Михаила, рядом с Игорем Яковлевичем невозможно было заскучать: любое общение с ним становилось маленьким событием, наполненным юмором и теплом.

Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января 2026 года в возрасте 64 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак желудка. Диагноз поставили в 2025 году. В конце 2025 года его несколько раз госпитализировали из-за обострений, а 10 января 2026 года снова положили в больницу. После курсов химиотерапии состояние резко ухудшилось, артиста подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти его жизнь врачам не удалось.