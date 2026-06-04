«Приживается обратно»: получившая травму Анна Семенович рассказала о своем состоянии

Недавнее происшествие с Анной Семенович вызвало беспокойство среди ее поклонников: неудачное движение при открывании двери привело к серьезной травме — артистке оторвало часть пальца. Знаменитость экстренно доставили в больницу, где врачи провели операцию по восстановлению мягких тканей.

Спустя несколько дней после инцидента певица рассказала о текущем состоянии здоровья и ходе реабилитации. По словам Семенович, она находится под наблюдением медиков и настроена на успешное восстановление.

Анна сообщила, что в целом чувствует себя неплохо и старается сохранять позитивный настрой, осознавая, что жизненные ситуации бывают разными. При этом она отметила, что травмированный палец периодически напоминает о себе неприятной пульсацией. Артистка выразила надежду, что поврежденные ткани успешно приживутся без дополнительных осложнений.

«Палец, конечно, дает о себе знать постоянно: есть неприятная пульсация. Я очень надеюсь, что оторвавшийся кусок мягких тканей приживается обратно на свое место без осложнений», — рассказала Семенович MK.RU.

Певица уточнила, что регулярно посещает врачей для перевязок, а медицинский персонал внимательно следит за динамикой заживления. Кроме того, она проходит медикаментозный курс — принимает антибиотики и другие прописанные препараты. В случае благоприятного течения процесса швы, вероятно, снимут примерно через неделю.

Несмотря на травму, Семенович не стала вносить изменения в профессиональный график: все запланированные концерты и рабочие мероприятия проходят согласно расписанию. В завершение артистка поделилась радостным настроением из‑за наступления лета и призвала поклонников внимательно относиться к собственной безопасности.

Семенович на днях рассказала, что получила травму. Она буквально истекала кровью, и врачи в клинике наложили ей шесть швов, чтобы спасти палец.