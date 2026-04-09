Привлечет Катю Гордон: Боня пригрозила Товстику, подавшему на нее в суд

Вика Боня прокомментировала информацию о том, что компания, которой руководит возлюбленный Полины Дибровой Роман Товстик, инициировала судебное разбирательство против нее. Причиной подачи иска стали публичные высказывания Виктории Бони. Знаменитость утверждала, что фирма, специализирующаяся на реализации биологически активных добавок, по сути представляет собой финансовую пирамиду.

Позиция Виктории Бони

В своем комментарии Виктория Боня отметила, что лично с исковым заявлением пока не ознакомилась. Сведения о нем поступили к ней через представителей прессы. Звезда подчеркнула, что вместе с юристом изучит содержание документа, но при этом не усматривает в своих действиях каких‑либо нарушений закона.

Кроме того, Виктория выразила мнение о нецелесообразности судебного спора с ее участием. По словам блогерши, Роману Товстику было бы выгоднее избежать этой судебной тяжбы.

"Я пока не видела сама иск, только знаю от журналистов о том, что он подал на меня в суд. Будем смотреть с моим юристом, что там, но я не считаю, что я сделала что‑то противозаконное. И не думаю, что ему вообще нужно со мной судиться. Потому что в его интересах, конечно, лучше бы этого не делать", — пригрозила Боня Товстику.

Защищать Боню будет Гордон?

Виктория Боня также обмолвилась о вероятном привлечении к делу известного адвоката — эпатажную и скандальную Екатерину Гордон. Пока остается неясным, была ли эта фраза шуткой или же Товстику действительно стоит готовиться к противостоянию с авторитетным правовым экспертом. Ситуация продолжает развиваться — подробности станут известны позже.

Роман Товстик уже имел удовольствие общаться с Катей Гордон. Она представляла интересы матери его детей Елены Товстик во время бракоразводного процесса. Елена в какой-то момент от услуг Кати отказалась. В интервью Ксении Собчак Елена жаловалась на попытки давления и даже шантажа со стороны Гордон.

