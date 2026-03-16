"Пришла на помощь": Лепс после расставания с Кибой сблизился с бывшей женой

В 2024-м Лепс появился на красной дорожке с юной красавицей и объявил о планах на свадьбу. Разница в возрасте никого не смущала — пара строила серьезные планы. Но до ЗАГСа дело так и не дошло.

К концу прошлого года артист пережил тяжелый эмоциональный кризис. Девушка пыталась поддержать, но не справилась. В январе они расстались.

"Анна знает подход"

Когда Лепсу стало совсем плохо, рядом оказалась бывшая жена. Анна Шаплыкова прожила с ним 20 лет и за это время научилась находить подход даже в самых сложных ситуациях.

"Благодаря стараниям экс-жены артист вскоре оправился, а их общение снова стало более близким", — отмечают инсайдеры.

Для Авроры такое развитие событий стало ударом. Девушка чувствовала себя преданной.

"Кибалэнд" и колкие шутки

Сейчас Аврора запустила авторское шоу "Кибалэнд". В первом выпуске она саркастически прошлась по бывшему: пошутила, что Лепс начал отношения ради совместимости группы крови — чтобы она стала удобным донором.

"Юбилей матери и почти сто гостей"

На минувших выходных Лепс организовал масштабное торжество в честь 90-летия матери Натэллы Семеновны. В ресторане в Сочи собрались почти сто гостей. Среди них — и Анна Шаплыкова.

Артист мило беседовал с бывшей женой, улыбался, выглядел счастливым.

Поклонники уже гадают: возможно, экс-супруги снова вместе. Их общение, общий семейный круг и участие Анны в сложный период жизни певца подогревают слухи.